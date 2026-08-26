Đề nghị bổ sung 1 dự án luật vào Chương trình lập pháp 2026

Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) được soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật và văn bản liên quan; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026 để cho ý kiến vào 11 dự án luật và 1 nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai.

Đồng thời, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan triển khai xây dựng dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác có liên quan.

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022 (có hiệu lực từ 1/7/2023). Luật gồm 6 chương, 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đến năm 2025, để phù hợp với các chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, Quốc hội đã thông qua Luật số 97/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.