Điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) đối với các dự án sau đây: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Dân số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh tên của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác thành dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá từ Kỳ họp thứ Nhất (tháng 4/2026) sang Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết của Quốc hội được bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026.

Các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Dân số; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 9/2026.