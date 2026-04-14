Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp đợt 2 Phiên họp thứ nhất

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc: Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật Thủ đô (sửa đổi).

Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cũng tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội gồm: Một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; Cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Thực hiện thí điểm chế định luật sư công

Dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng, cấp bách, cần thiết dự kiến bổ sung trình Quốc hội tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đồng thời, cho ý kiến bằng văn bản đối với: Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội Quý I năm 2026; Việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với các dự thảo: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.