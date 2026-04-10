Để Nghị quyết thấm sâu vào nhận thức, tình cảm và hành động của nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhắc nhở: “Nghị quyết thì rất đúng, nhưng cách thi hành thì rất sai, cho nên kết quả là số không”. Lời dặn ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Bởi ban hành Nghị quyết mới chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng hơn là nghị quyết có được tổ chức thực hiện hiệu quả, đi vào đời sống, trở thành nhận thức, niềm tin và hành động tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân hay không.

Thực tiễn đổi mới đất nước đang mở ra nguồn chất liệu tuyên truyền hết sức phong phú

Thực tiễn đổi mới đất nước hiện nay đang mở ra nguồn chất liệu tuyên truyền rất phong phú, dồi dào và giàu sức thuyết phục. Đó không chỉ là những thành tựu phát triển trên các lĩnh vực, mà còn là những chuyển động lớn về tư duy phát triển, thể chế, tổ chức bộ máy, mô hình tăng trưởng, khoa học - công nghệ, văn hóa, quản trị quốc gia và khát vọng vươn lên của dân tộc trong giai đoạn mới. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề lớn của Trung ương, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mục tiêu tăng trưởng hai con số, Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI và những đổi thay cụ thể ở từng địa phương, cơ sở... tất cả đang tạo nên một “dòng hiện thực mới” rất rộng lớn, sinh động và giàu chiều sâu để công tác tuyên truyền khai thác, phản ánh, lý giải, cổ vũ và lan tỏa.

Điểm nổi bật của nguồn chất liệu này là gắn chặt với tinh thần chỉ đạo rất rõ, rất quyết liệt từ Trung ương, nhất là từ Tổng Bí thư Tô Lâm: biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả. Tinh thần ấy không chỉ là phương châm điều hành, mà còn là nguồn cảm hứng chính trị lớn cho công tác tuyên truyền hiện nay.

Từ đó, thực tiễn đổi mới hôm nay mang sắc thái rất khác: không bằng lòng với sự chậm trễ, không chấp nhận hình thức, không dừng ở quán triệt trên giấy tờ, mà đòi hỏi mọi chủ trương phải đi vào chương trình, phần việc, sản phẩm và kết quả cụ thể. Chính yêu cầu đó làm cho thực tiễn hiện nay trở thành một “mỏ chất liệu” tuyên truyền rất giàu có: giàu vì có định hướng, có mục tiêu, có áp lực hành động, có kiểm chứng bằng thực tiễn và có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền hiện nay đang đứng trước điều kiện rất thuận lợi: thực tiễn phát triển của đất nước vô cùng sinh động, còn định hướng chính trị, tư tưởng từ Trung ương lại rất rõ ràng, mạnh mẽ. Vấn đề đặt ra không phải là thiếu chất liệu, mà là phải nhận diện cho đúng, lựa chọn cho trúng, thể hiện cho hay và truyền tải cho thấm, để từ những chỉ đạo lớn của Đảng, từ khát vọng phát triển của đất nước hình thành nên một dòng tuyên truyền có chiều sâu, có khí thế, có sức cổ vũ và có khả năng chuyển hóa nhận thức thành hành động trong toàn xã hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Vẫn còn đó sự chống phá, cản trở đi ngược dòng phát triển đất nước

Cùng với khí thế đổi mới mạnh mẽ của đất nước, vẫn còn đó những âm mưu, hoạt động chống phá tinh vi, dai dẳng của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị. Chúng nhận rõ đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khí thế chính trị cao, quyết tâm hành động mạnh, nên càng ráo riết xuyên tạc, phủ nhận, bóp méo các kết quả chính trị quan trọng, hòng làm suy giảm niềm tin xã hội, gây hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó cản trở quá trình tổ chức thực hiện các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước.

Trước hết, chúng tập trung chống phá kết quả Đại hội XIV của Đảng, xuyên tạc nội dung văn kiện, phủ nhận giá trị lý luận, thực tiễn của nghị quyết, bóp méo những mục tiêu, định hướng lớn mà Đại hội đã xác định. Một hướng chống phá khác là nhằm vào việc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, cố tình xuyên tạc các định hướng lớn của nhiệm kỳ như phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, cải cách thủ tục hành chính, số hóa quản trị, mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát huy mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đặc biệt, Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI cũng trở thành mục tiêu chống phá mới trên không gian mạng và trong các kênh thông tin phản động. Các đối tượng này tìm cách bẻ lái dư luận, thu hẹp ý nghĩa của kỳ họp vào những suy diễn về nhân sự, cố tình tách rời kỳ họp khỏi nhiệm vụ thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết của Trung ương, từ đó làm sai lệch nhận thức xã hội về vai trò của Quốc hội trong chặng đường phát triển mới của đất nước.

Nhìn tổng thể, có thể thấy sự chống phá hiện nay tập trung vào một mưu đồ xuyên suốt: phủ nhận kết quả chính trị đã đạt được, làm suy yếu niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, làm nhiễu loạn nhận thức về tính đúng đắn của các quyết sách lớn và cản trở quá trình đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bởi nếu niềm tin được củng cố, đồng thuận được tăng cường và các nghị quyết được tổ chức thực hiện hiệu quả, thì mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá sẽ càng lộ rõ tính phản động, lạc lõng và đi ngược dòng phát triển của dân tộc.

Đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, tuyên truyền gần dân, sát thực tiễn

Một trong những tín hiệu tích cực nổi bật thời gian qua là công tác tuyên truyền nghị quyết đã có nhiều đổi mới đáng ghi nhận. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm tốt, vừa bảo đảm tính chính trị, tính định hướng, vừa gần dân, sát thực tiễn, dễ tiếp nhận và dễ lan tỏa.

Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đã giúp nghị quyết được truyền tải nhanh, đồng bộ, thống nhất, mở rộng diện tiếp cận, tiết kiệm thời gian và chi phí. Cùng với đó, nhiều nơi đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền như xây dựng sổ tay đảng viên điện tử, sổ tay học tập nghị quyết, sản xuất video clip, infographic, tài liệu điện tử ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu. Những hình thức này góp phần “mềm hóa” nghị quyết, làm cho nội dung chính trị bớt khô cứng, gần gũi hơn với người tiếp nhận, nhất là thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, nhiều địa phương đã biết đưa nghị quyết “về gần dân” thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại ở cơ sở, sinh hoạt của đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội. Cách làm này rất hiệu quả vì giúp chuyển hóa những nội dung chính trị, định hướng thành các vấn đề cụ thể, thiết thân với đời sống dân sinh như cải cách hành chính, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Một số mô hình gần dân, linh hoạt, sáng tạo như “cà phê sáng đại đoàn kết”, “ăn sáng cùng ngư dân”… cho thấy công tác tuyên truyền không nhất thiết lúc nào cũng phải bắt đầu từ hội trường lớn hay diễn đàn trang trọng; đôi khi chính từ những không gian đời thường, những cuộc trò chuyện gần gũi, cởi mở, nghị quyết lại đi vào lòng người tự nhiên hơn. Ở đó, người dân không chỉ được nghe mà còn được hỏi, được chia sẻ, được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng.

Trong triển khai các chủ trương về chuyển đổi số, nhiều nơi đã thực hiện mô hình “cầm tay chỉ việc”, đến tận cơ sở, tận hộ dân để hướng dẫn cài đặt ứng dụng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận tiện ích số. Đây là một hình thức tuyên truyền rất thực chất: không chỉ nói để dân biết, mà giúp dân hiểu, dân làm được và dân thấy rõ lợi ích cụ thể từ chủ trương, nghị quyết.

Báo chí và truyền thông cũng đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền nghị quyết thông qua các chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài như “Đưa nghị quyết vào cuộc sống”, “Chính sách và cuộc sống”, “Đảng trong cuộc sống”... Giá trị của báo chí không chỉ ở việc thông tin, phản ánh, mà còn ở khả năng phân tích, lý giải, kể chuyện chính sách, phát hiện mô hình hay, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, góp phần định hướng dư luận và tạo đồng thuận xã hội.

Vẫn còn những điểm nghẽn cần nhìn thẳng để khắc phục

Dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tuyên truyền hiện nay vẫn còn không ít hạn chế, bất cập.

Trước hết, ở một số nơi, nội dung tuyên truyền vẫn còn dàn trải, nặng về phổ biến văn bản, thiếu sự chắt lọc, thiếu tính cá biệt hóa theo nhóm đối tượng, địa bàn và yêu cầu thực tiễn. Có nơi vẫn quen với cách truyền đạt dài dòng, khô cứng, nặng lý luận mà thiếu ví dụ sinh động, thiếu câu chuyện thực tế, thiếu tính đối thoại, nên khó tạo sự cuốn hút.

Thứ hai, trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên mạng xã hội, công tác tuyên truyền ở một số nơi vẫn chậm hơn, kém hấp dẫn hơn, thậm chí “đi sau” các luồng thông tin xấu độc. Khi người dân, nhất là giới trẻ đang tiếp nhận thông tin với nhịp độ nhanh, bằng những hình thức trực quan, ngắn gọn, giàu cảm xúc, thì nếu tuyên truyền vẫn nặng tính hành chính, một chiều, khó tránh khỏi nguy cơ bị lấn át.

Thứ ba, kỹ năng của một bộ phận báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa theo kịp yêu cầu mới. Không ít trường hợp còn hạn chế trong sử dụng ngôn ngữ đời sống, kỹ năng kể chuyện, đối thoại, tương tác và vận dụng nền tảng số. Trong khi đó, người truyền đạt chính là “cầu nối trực tiếp” giữa nghị quyết và người nghe.

Thứ tư, ở một số nơi, tuyên truyền chưa gắn chặt với tổ chức thực hiện; có nơi nói rất hay nhưng làm chưa tới, quán triệt nhiều nhưng cụ thể hóa thành chương trình hành động, sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm còn mờ nhạt. Đây là điểm nghẽn lớn, bởi sức thuyết phục cao nhất của tuyên truyền không nằm ở lời nói, mà ở kết quả thực tế.

Để Nghị quyết thấm sâu trong tình cảm và hành động của nhân dân

Nghị quyết sẽ chưa thể phát huy đầy đủ hiệu quả nếu chỉ dừng lại trong phạm vi cán bộ, đảng viên mà chưa được phổ biến sâu rộng trong nhân dân. Vì vậy, cùng với việc quán triệt trong Đảng, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giải thích bằng những hình thức phù hợp, gần gũi, dễ hiểu để nhân dân nắm được tinh thần, mục tiêu và lợi ích thiết thực của nghị quyết. Chỉ khi nghị quyết đi từ trong Đảng ra ngoài xã hội, từ nhận thức của cán bộ, đảng viên đến sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân, thì nghị quyết mới thật sự thấm sâu vào cuộc sống, thành sức mạnh tinh thần và hành động rộng lớn trong toàn xã hội.

Trước hết, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp nhận nhưng vẫn giữ vững chiều sâu chính trị, tư tưởng và tính định hướng. Nghị quyết của Đảng bao giờ cũng chứa đựng những vấn đề lớn, có tầm chiến lược, nhưng khi đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân thì phải được “dịch” sang ngôn ngữ của cuộc sống, của công việc thường ngày, của những lợi ích thiết thân mà người dân có thể cảm nhận được.

Cùng với đó, cần cá biệt hóa nội dung và phương thức tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng. Với công nhân phải gắn với việc làm, thu nhập, an sinh, quyền lợi. Với doanh nghiệp phải gắn với cải cách hành chính, môi trường đầu tư, cơ hội phát triển. Với nông dân, ngư dân phải gắn với sinh kế, đất đai, mùa vụ, đầu ra, hạ tầng, chuyển đổi mô hình sản xuất. Với đồng bào dân tộc thiểu số phải coi trọng ngôn ngữ bản địa, sinh hoạt cộng đồng, phương thức gần gũi.

Một yêu cầu rất quan trọng là phải chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang tuyên truyền hai chiều; từ “nói cho dân biết” sang “làm cho dân hiểu, dân tin, dân ủng hộ và dân cùng làm”. Muốn vậy, phải tăng cường đối thoại, lắng nghe, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời giải đáp những băn khoăn, tâm tư, vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Trong điều kiện chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, phải coi các nền tảng số như Zalo, fanpage, video ngắn, infographic, podcast, sổ tay điện tử, nhóm cộng đồng trực tuyến… là những công cụ quan trọng của công tác tuyên truyền. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thật sự phát huy tác dụng khi đi cùng nội dung tốt, cách kể chuyện hay, cách thể hiện gần gũi và khả năng kết nối cảm xúc với người tiếp nhận.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền phải gắn chặt với thực tiễn và lấy kết quả thực tế để thuyết phục. Cần chú trọng phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương dám nghĩ, dám làm, những chuyển biến rõ nét từ cơ sở. Một nghị quyết đúng, một chủ trương hay sẽ có sức sống mạnh nhất khi được minh họa bằng con người thật, việc thật, kết quả thật.

Bên cạnh đó, phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền. Đội ngũ này không chỉ cần vững vàng về bản lĩnh chính trị, sâu về lý luận, chắc về nghiệp vụ, mà còn phải gần dân, hiểu dân, biết nói ngôn ngữ của cuộc sống, biết sử dụng công nghệ, biết đối thoại và biết truyền cảm hứng. Rất cần xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên số, cộng tác viên dư luận xã hội, lực lượng nòng cốt ở cơ sở vừa am hiểu địa bàn, vừa có kỹ năng công nghệ, vừa có khả năng lan tỏa thông tin tích cực.

Quan trọng hơn cả, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải thật sự vào cuộc, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp quán triệt, trực tiếp nêu gương trong tổ chức thực hiện. Bởi sức thuyết phục lớn nhất của công tác tuyên truyền không nằm ở lời nói, mà ở sự gương mẫu, ở kết quả công việc, ở tinh thần trách nhiệm, ở thái độ phục vụ nhân dân, ở sự thống nhất giữa nói và làm. Khi cán bộ, đảng viên nói đúng nghị quyết, làm đúng nghị quyết, gần dân, trọng dân, vì dân, thì bản thân họ đã là một kênh tuyên truyền sinh động và có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất.