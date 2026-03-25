Tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Thứ Tư, 15:27, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 25/3 tại Lào Cai, Quân khu 2 cùng 6 tỉnh đánh giá công tác tuyên truyền quốc phòng 2025, đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cục Chính trị Quân khu 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy 6 tỉnh do Quân khu 2 phụ trách, gồm Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên, cùng các cơ quan báo chí tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2; ông Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh, các cơ quan báo chí, đơn vị lực lượng vũ trang thuộc Quân khu.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Cục Chính trị Quân khu 2 với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí được triển khai đồng bộ, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Nội dung tuyên truyền toàn diện, hình thức phong phú, bám sát phương châm “6 hơn”: kịp thời hơn, thời lượng nhiều hơn; khung giờ phù hợp hơn; hình ảnh chất lượng hơn; nội dung sâu sắc hơn; nền tảng đa dạng hơn và sức lan tỏa rộng hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả công tác dân vận; đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả; góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo sự đồng thuận xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy Quân khu 2 nhấn mạnh: năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời lực lượng vũ trang Quân khu tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (19/10/1946 – 19/10/2026).

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái cho biết, công tác phối hợp tuyên truyền cần tiếp tục được đẩy mạnh trên tinh thần đổi mới nội dung, hình thức, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, xác định rõ nội dung trọng tâm theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”; gắn công tác tuyên truyền với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt công tác tuyển quân, giáo dục quốc phòng – an ninh, đối ngoại quốc phòng, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đồng thời lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Quân khu 2 phát động đợt cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng của Chính ủy Quân khu 2 về việc tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2025; Quân khu 2 phát động đợt cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu.

Khối các cơ quan Quân khu 2 ra quân huấn luyện năm 2026

VOV.VN - Tư lệnh Quân khu 2 đề nghị khối 3 cơ quan Quân khu 2 và các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ để xác định rõ trách nhiệm, xây dựng ý chí, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện với chất lượng, hiệu quả cao.

Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
Tag: tuyên truyền quốc phòng quân sự Quân khu 2 phối hợp tuyên truyền báo chí nhiệm vụ quốc phòng 2026
