Đề xuất miễn phí các dịch vụ văn hóa thể thao ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Thứ Tư, 11:11, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (22/4), Quốc hội thảo luận ở hội trường, cho ý kiến góp ý Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (Đoàn ĐBQH TP.HCM) thống nhất cao với đề xuất ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Việc quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này là một chính sách có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp tục tham gia, hưởng thụ các hoạt động văn hóa thể thao.

Toàn cảnh Hội trường Diên Hồng sáng 22/4

Để lan tỏa ý nghĩa thiết thực của ngày này, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy cho rằng cần có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa để người dân tiếp cận các thiết chế văn hóa, thể thao công lập. Theo đó, trong ngày nghỉ, người dân khi tham gia sử dụng dịch vụ tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập nên được miễn phí toàn bộ lệ phí dịch vụ. Việc miễn phí toàn bộ lệ phí tham quan đối với các dịch vụ tại cơ sở văn hóa thể thao công lập trong Ngày văn hóa Việt Nam, đảm bảo tính đồng bộ, dễ thực hiện, đồng thời tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa một cách rộng rãi và bình đẳng.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) cũng cho rằng, dự thảo đã đưa Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương gắn với kích cầu tiêu dùng văn hóa. Đại biểu nhận thấy đây là một quyết sách mang tính biểu tượng quốc gia mạnh mẽ, có tác động thực tiễn sâu rộng. Việc cho phép người dân nghỉ lễ có hưởng lương không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa mà còn trực tiếp tạo ra một điểm rơi để kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch nội địa.

Tuy nhiên theo đại biểu, thay vì chỉ giới hạn việc miễn giảm phí ở các cơ sở văn hóa, thể thao công lập, nghị quyết nên bổ sung cơ chế khuyến khích các cơ sở văn hóa, giải trí khu vực tư nhân cùng tham gia chiến dịch giảm giá. Như vậy sẽ tạo thành một ngày hội kích cầu công nghiệp văn hóa trên toàn quốc.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội)

Cũng thảo luận về nội dung này, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cho hay, để thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam được nghỉ nguyên lương, tới đây sẽ phải sửa Bộ luật Lao động. Việc đưa Ngày Văn hóa Việt Nam ngày 24/11 hàng năm được nghỉ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động có tính pháp lý cao. Vì vậy, đại biểu kiến nghị cân nhắc nội dung này.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết ban soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến miễn phí các dịch vụ văn hóa, thể thao trong ngày Văn hóa Việt Nam.

Bảo tồn văn hóa: Không thiếu tiền, thiếu cách làm

VOV.VN - Các đại biểu Quốc hội đồng loạt chỉ ra khoảng trống từ bảo tồn “văn hóa sống”, chuyển đổi số, đến nghiệm thu sản phẩm sáng tạo và cơ chế thí điểm, theo đó, yêu cầu thiết kế chính sách theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

 

Nguyễn Trang/VOV.VN
"Thủ tục cấp phép rườm rà là mảnh đất màu mỡ cho tiêu cực, tham nhũng len lỏi"

VOV.VN - Theo ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí không thể chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu hay Nghị quyết. Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, cần một cơ chế thực thi nghiêm minh, xóa bỏ các thủ tục rườm rà vốn là “mảnh đất màu mỡ” cho sai phạm.

VOV.VN - Theo ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí không thể chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu hay Nghị quyết. Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, cần một cơ chế thực thi nghiêm minh, xóa bỏ các thủ tục rườm rà vốn là “mảnh đất màu mỡ” cho sai phạm.

ĐBQH: Vì "vòng xoáy" thi đua, nhiều giáo viên phải "làm đẹp, tô hồng" báo cáo

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội thẳng thắn cho rằng, ở nhiều địa phương các con số về tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp, số học sinh giỏi vẫn được báo cáo rất đẹp trong khi chất lượng thực sự lại chưa tương xứng. Không ít giáo viên, nhà trường vì muốn vào vòng xoáy thi đua phải làm đẹp điểm số, tô hồng báo cáo.

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội thẳng thắn cho rằng, ở nhiều địa phương các con số về tỷ lệ lên lớp, tỷ lệ tốt nghiệp, số học sinh giỏi vẫn được báo cáo rất đẹp trong khi chất lượng thực sự lại chưa tương xứng. Không ít giáo viên, nhà trường vì muốn vào vòng xoáy thi đua phải làm đẹp điểm số, tô hồng báo cáo.

Quốc hội làm việc thêm 0,5 ngày để xem xét, thông qua các luật thuế

VOV.VN - Quốc hội bổ sung hai nội dung quan trọng để xem xét, thông qua gồm: dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế (Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt) và phương án xử lý nguồn tiền nhằm thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế.

VOV.VN - Quốc hội bổ sung hai nội dung quan trọng để xem xét, thông qua gồm: dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế (Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt) và phương án xử lý nguồn tiền nhằm thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế.

