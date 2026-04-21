  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quốc hội làm việc thêm 0,5 ngày để xem xét, thông qua các luật thuế

Thứ Ba, 15:19, 21/04/2026
VOV.VN - Quốc hội bổ sung hai nội dung quan trọng để xem xét, thông qua gồm: dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế (Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt) và phương án xử lý nguồn tiền nhằm thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế.

Chiều 21/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Tại phiên làm việc, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp.

Trình bày tờ trình, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, căn cứ đề nghị của Chính phủ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và nội quy kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất điều chỉnh, bổ sung chương trình để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông qua chương trình

Theo đó, Quốc hội bổ sung hai nội dung quan trọng để xem xét, thông qua gồm: dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế (Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế tiêu thụ đặc biệt) và phương án xử lý nguồn tiền nhằm thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế.

Việc bổ sung này kéo theo điều chỉnh thời gian xem xét một số nội dung, đồng thời bố trí Quốc hội làm việc thêm 0,5 ngày. Dự kiến, kỳ họp sẽ bế mạc vào sáng thứ Sáu, ngày 24/4/2026.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng bổ sung tài liệu gửi đại biểu nghiên cứu, trong đó có báo cáo của Chính phủ về việc chi tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Tổ chức Chính phủ.

Bỏ phiếu bằng hình thức điện tử, với 462/466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 92,4%), Quốc hội đã thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội: Cần đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ sớm rà soát, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; đồng thời tích hợp các quy định tại Nghị định 73/2023 để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. “Đây không phải là dung túng sai phạm mà là tạo không gian pháp lý an toàn để cán bộ dám dấn thân vì lợi ích chung”.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: Quốc hội khóa XVI bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân Quỹ bình ổn giá xăng dầu
Chính thức trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai
Chính thức trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 20/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đề án được đánh giá đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hứa hẹn tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Chính thức trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai

Chính thức trình Quốc hội quyết định việc thành lập thành phố Đồng Nai

VOV.VN - Sáng 20/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ trình dự thảo nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Đề án được đánh giá đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hứa hẹn tạo động lực phát triển mới cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Quốc hội thảo luận 4 dự án luật: Tăng phân quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số
Quốc hội thảo luận 4 dự án luật: Tăng phân quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số

VOV.VN - Sáng 9/4, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về 4 dự án luật quan trọng, tập trung vào phân cấp, chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Quốc hội thảo luận 4 dự án luật: Tăng phân quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số

Quốc hội thảo luận 4 dự án luật: Tăng phân quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số

VOV.VN - Sáng 9/4, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về 4 dự án luật quan trọng, tập trung vào phân cấp, chuyển đổi số và đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn.

