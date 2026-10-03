Đề xuất người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương ngày Thương binh, liệt sĩ

Sáng nay (3/10), Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ tư để cho ý kiến về một số dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

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Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam cho biết có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm là ngày nghỉ, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.

Theo Bộ luật Lao động hiện hành, những ngày lễ người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương trong năm gồm: - Tết dương lịch - Tết âm lịch - Giỗ Tổ Hùng Vương - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - 30/4 - Quốc tế Lao động 1/5 - Lễ Quốc khánh - Ngày Văn hóa Việt Nam

Lý do, hiện nay đã có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền Đề án về hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp nhân dân, thương binh, liệt sĩ, người có công trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhóm đề xuất cho rằng việc bổ sung ngày nghỉ 27/7 cũng nhằm tạo điều kiện tổ chức, tham gia các hoạt động tri ân người có công với cách mạng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tiếp thu giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy nhìn nhận đề xuất bổ sung ngày 27/7 hằng năm là ngày nghỉ là nội dung mới. Theo Thứ trưởng, về nội dung này, cơ quan chuyên môn đã có đề xuất nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức.

"Khi nào có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ báo cáo lên Chính phủ để đề xuất bổ sung", Thứ trưởng Cao Huy nói.