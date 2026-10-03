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Hà Nội hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Thứ Bảy, 14:31, 03/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Làng Văn hóa), UBND TP. Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện nhằm thực hiện chủ trương Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Năm 2026 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ, thụ hưởng và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. 

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Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cũng là hoạt động cụ thể hóa Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. (Ảnh: Làng Văn hóa)

Mang thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”, Lễ phát động tôn vinh truyền thống văn hiến của Thủ đô và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng các dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung trong việc bảo tồn di sản.

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” hôm nay được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Thủ đô trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Giá trị đó được tạo nên bởi chính các nghệ nhân, đồng bào dân tộc đang gìn giữ và thực hành di sản, đóng vai trò chủ thể gìn giữ bản sắc của từng dân tộc và tiếp nối di sản qua các thế hệ.

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Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: Làng Văn hóa)

Tại lễ phát động, Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố cùng ký kết Quy chế phối hợp để các địa phương tiếp tục hỗ trợ đồng bào 54 dân tộc có thêm điều kiện thực hành, trao truyền di sản và đóng góp vào đời sống văn hóa chung của dân tộc Việt Nam. 

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì, đại diện các xã, phường của thành phố, phát biểu hưởng ứng lễ phát động: Để “Ngày Văn hóa Việt Nam” thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, để các giá trị văn hóa được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa, tôi đề nghị các cấp, các ngành của TP. Hà Nội, các sở, ngành TP và các xã, phường xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng và triển khai các hoạt động hưởng ứng phù hợp với chức năng, điều kiện của từng đơn vị, địa phương. Đồng thời, xây dựng môi trường làm việc văn minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa phục vụ nhân dân. 

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Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Vì phát biểu hưởng ứng lễ phát động. (Ảnh: Làng Văn hóa)

“Mỗi người dân Thủ đô, mỗi gia đình hãy bắt đầu từ những việc gần gũi nhất: Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa tại địa phương, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo tồn phong tục tốt đẹp và ứng xử văn minh nơi công cộng. Mỗi bạn trẻ hãy chủ động tìm hiểu di sản, phát huy sáng tạo và giới thiệu văn hóa Việt Nam, văn hóa Thăng Long - Hà Nội đến bạn bè trong nước và quốc tế”, bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh.

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Trao Quy chế phối hợp giữa TP. Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố. (Ảnh: Làng Văn hóa)
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(Ảnh: Làng Văn hóa)

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra nghi thức trao Quy chế phối hợp giữa TP. Hà Nội với 10 tỉnh, thành phố gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TP. Huế và TP. Cần Thơ. Sự hợp tác này nhằm tăng cường liên kết giữa các địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch và tổ chức các hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

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Chương trình văn nghệ chào mừng. (Ảnh: Làng Văn hóa)
Thư Vũ/VOV.VN
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