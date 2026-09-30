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Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Thứ Tư, 17:12, 30/09/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tạo thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã quy định lấy ngày 24 tháng 11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển đất nước, tạo môi trường thuận lợi, mở rộng cơ hội tiếp cận, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao mức thụ hưởng văn hóa của Nhân dân; đồng thời động viên đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân sáng tạo, trao truyền giá trị văn hóa, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trong giai đoạn mới.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở thống nhất với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để bảo đảm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong từng cộng đồng dân cư và toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao; trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm.

chi thi cua thu tuong chinh phu ve viec to chuc ngay van hoa viet nam 2026 hinh anh 1
Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, lấy người dân làm trung tâm.

Về nội dung, hình thức tổ chức, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, người có uy tín; tăng cường sự tham gia của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương, vùng, miền, tăng cường trải nghiệm tại cộng đồng, thiết chế văn hóa và không gian công cộng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định.

Tổ chức phong phú, đa dạng, sáng tạo, giàu bản sắc các hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, môn thể thao dân tộc, thực hành, truyền dạy di sản văn hóa truyền thống và các hoạt động văn hóa, sáng tạo khác phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, cộng đồng; chú trọng giới thiệu sản phẩm văn hóa, nghề, làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ; đẩy mạnh giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc anh em, các thế hệ, các địa phương cấp tỉnh, thành phố, xã phường, thôn bản, phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn truyền thống, bản sắc tốt đẹp và trao truyền giá trị văn hóa liên thế hệ, nhất là cho thế hệ trẻ.

Khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, bảo tàng, thư viện, di tích, nhà văn hóa, không gian sáng tạo, tổ chức trưng bày, triển lãm, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu tác giả, tác phẩm ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương; chú trọng phương thức tổ chức lưu động đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các di sản văn hóa dân tộc, các giá trị lịch sử văn hóa truyền thống đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

chi thi cua thu tuong chinh phu ve viec to chuc ngay van hoa viet nam 2026 hinh anh 2
Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Mỗi địa phương chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm gắn với kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố, cấp xã phường rà soát, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện văn hóa, không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa; trong đó mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ứng dụng công nghệ, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo (AI) để giới thiệu câu chuyện văn hóa đặc sắc đến từng người dân.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ chỉnh trang cảnh quan, trang trí, khánh tiết, cổ động trực quan đối với các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, lan tỏa không khí phấn khởi, vui tươi, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo (AI) để giới thiệu câu chuyện văn hóa đặc sắc đến từng cộng đồng, từng gia đình, người dân trên mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15/11/2026.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương khẩn trương rà soát kỹ, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 9636/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị này.

Hướng dẫn cụ thể, thống nhất việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương; phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong triển khai thực hiện, nhất là việc kết nối các hoạt động hưởng ứng, tham gia, trải nghiệm với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trọng tâm, phát động sáng tác văn học, nghệ thuật; lựa chọn, quảng bá sản phẩm văn hóa đặc sắc có khả năng phát triển thành thương hiệu thường niên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng Nền tảng Bản đồ số văn hóa Việt Nam trước ngày 15 tháng 11 năm 2026 để phục vụ việc đăng tải, công bố thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện, chủ động có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này trước ngày 20 tháng 12 năm 2026.

chi thi cua thu tuong chinh phu ve viec to chuc ngay van hoa viet nam 2026 hinh anh 3

Tạo điều kiện để người dân tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động văn hóa.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 9636/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị này, trong đó xác định rõ nội dung, hoạt động trọng tâm, trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực và sản phẩm cụ thể.

Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc tổ chức các hoạt động văn hóa tại các xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố, thiết chế văn hóa và không gian công cộng; tạo điều kiện để người dân trực tiếp đề xuất, tổ chức, tham gia, sáng tạo và thụ hưởng các hoạt động, sản phẩm văn hóa; chú trọng các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, truyền dạy di sản, văn hóa đọc, tìm hiểu lịch sử địa phương, sáng tạo và giới thiệu sản phẩm văn hoá, giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc anh em, các thế hệ, các địa phương cấp tỉnh, thành phố, xã phường, thôn bản. Phân công cán bộ trực tiếp tham gia tích cực các hoạt động ở cơ sở.

Lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu, đặc trưng cấp tỉnh, cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố (lễ hội dân gian truyền thống, không gian ẩm thực, làng nghề, di tích lịch sử, văn hóa, tuyến phố đi bộ...) để giới thiệu, quảng bá trong dịp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch địa phương; đồng thời lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu, mô hình sáng tạo để nhân rộng trong những năm tiếp theo.

Kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý tình trạng biến tướng lễ hội, mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả, hiệu quả các hoạt động năm 2026 theo 5 nhóm tiêu chí về: mức độ tiếp cận; mức độ tham gia, sáng tạo; chất lượng thụ hưởng; giá trị được duy trì và hiệu quả quản lý, quản trị; báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 tháng 12 năm 2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngoài nội dung nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện nêu trên, trực tiếp chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, bảo đảm chất lượng, nghệ thuật, trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm và có sức lan tỏa, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 10 năm 2026.

Các bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép hoạt động hưởng ứng vào chương trình công tác để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 9636/VPCP-KGVX ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị này; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các cơ sở giáo dục tổ chức hoạt động ngoại khóa, tham quan bảo tàng, học tập lịch sử qua di sản; đưa trò chơi dân gian, nghệ thuật truyền thống, thực hành di sản vào các hoạt động hưởng ứng, phù hợp với độ tuổi và cấp học.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc; quảng bá hình ảnh đất nước, con người, di sản văn hóa Việt Nam đến cộng đồng quốc tế và kiều bào.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng liên quan, các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong lực lượng vũ trang gắn với giao lưu, phục vụ Nhân dân, chú trọng địa bàn biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó lưu ý cung cấp kịp thời, đầy đủ danh sách các đầu mối chịu trách nhiệm đăng tải, cập nhật, sửa đổi, bổ sung thông tin về địa điểm, chương trình, sự kiện hưởng ứng lên Nền tảng Bản đồ số Văn hóa theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền; yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, sản phẩm truyền thông trên nền tảng số đối với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc; phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo nội dung Chương trình nghệ thuật đặc biệt hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư; hướng dẫn cụ thể việc đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam vào ngày 18 tháng 11 năm 2026, đồng thời tổ chức các hoạt động theo nội dung, hình thức, mục tiêu liên tục trong tuần đến ngày 24 tháng 11 năm 2026; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực tham gia, hưởng ứng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình, khu dân cư, thôn, tổ dân phố văn hóa, nếp sống văn minh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đề nghị miễn giảm phí tham quan bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh.

Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cộng đồng và toàn thể Nhân dân tích cực ủng hộ, tham gia hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc; tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động hưởng ứng, trong đó có việc miễn giảm phí, lệ phí tham quan, vé vào cửa và chi phí liên quan tại các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí, các thiết chế văn hóa, thể thao... trong Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trên phạm vi cả nước...

Văn Hiếu/VOV1
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