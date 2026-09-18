Đề xuất nhiều quy định mới về an toàn vệ sinh lao động

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Nghị quyết số 275/NQ-CP ngày 17/9/2026. Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật theo Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026 của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và đề xuất.

Chính phủ thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh minh họa có sử dụng AI

Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định.

Đồng thời, Bộ Nội vụ sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách của Quốc hội trong suốt quá trình thẩm tra, tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp.

Theo đánh giá từ Bộ Nội vụ, việc sửa đổi lần này hướng tới mục tiêu bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Dự thảo tập trung vào một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, mở rộng diện đối tượng tham gia bảo hiểm. Đề xuất bắt buộc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người đang hưởng chế độ hưu trí nhưng có giao kết hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên.

Thứ hai, tăng mức hưởng hỗ trợ. Thay thế căn cứ tính từ mức "lương cơ sở" sang "mức lương tối thiểu vùng". Điều chỉnh này giúp tăng mức hưởng bảo hiểm của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khoảng 50% so với quy định hiện hành, đồng thời sửa đổi các điều khoản liên quan cho tương thích.

Thứ ba, đồng bộ hóa hệ thống pháp luật. Sửa đổi các nội dung nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ, tính kết nối chặt chẽ và nhất quán với Luật Bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi lần này cũng đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và hoạt động quan trắc môi trường lao động nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.