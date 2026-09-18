English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đề xuất nhiều quy định mới về an toàn vệ sinh lao động

Thứ Sáu, 12:16, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 275/NQ-CP thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Dự thảo có nhiều điểm mới nổi bật nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi người lao động.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Nghị quyết số 275/NQ-CP ngày 17/9/2026. Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật theo Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026 của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo và đề xuất.

De xuat nhieu quy dinh moi ve an toan ve sinh lao dong hinh anh 1
Chính phủ thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Ảnh minh họa có sử dụng AI

Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án luật. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ được thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định.

Đồng thời, Bộ Nội vụ sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên trách của Quốc hội trong suốt quá trình thẩm tra, tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp.

Theo đánh giá từ Bộ Nội vụ, việc sửa đổi lần này hướng tới mục tiêu bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Dự thảo tập trung vào một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, mở rộng diện đối tượng tham gia bảo hiểm. Đề xuất bắt buộc tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người đang hưởng chế độ hưu trí nhưng có giao kết hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng trở lên.

Thứ hai, tăng mức hưởng hỗ trợ. Thay thế căn cứ tính từ mức "lương cơ sở" sang "mức lương tối thiểu vùng". Điều chỉnh này giúp tăng mức hưởng bảo hiểm của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khoảng 50% so với quy định hiện hành, đồng thời sửa đổi các điều khoản liên quan cho tương thích.

Thứ ba, đồng bộ hóa hệ thống pháp luật. Sửa đổi các nội dung nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ, tính kết nối chặt chẽ và nhất quán với Luật Bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi lần này cũng đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và hoạt động quan trắc môi trường lao động nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

ubtvqh-bieu-quyet-ve-thanh-pho-quang-ninh-va-bac-ninh.jpg

Bổ sung 2 dự án luật vào Chương trình lập pháp năm 2026

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với các dự án: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trình bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026
Trình bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026

VOV.VN - Tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 3/6/2026, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất trong năm 2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Trình bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026

Trình bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026

VOV.VN - Tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 3/6/2026, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất trong năm 2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

VOV.VN - Sáng 14/9, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Bộ Quốc phòng).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

VOV.VN - Sáng 14/9, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và Viện Pháp y Quân đội (Cục Quân y, Bộ Quốc phòng).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lấy lợi ích cộng đồng làm thước đo của kiến trúc
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lấy lợi ích cộng đồng làm thước đo của kiến trúc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những đóng góp của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và toàn thể giới kiến trúc sư Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lấy lợi ích cộng đồng làm thước đo của kiến trúc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lấy lợi ích cộng đồng làm thước đo của kiến trúc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những đóng góp của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và toàn thể giới kiến trúc sư Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội