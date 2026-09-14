Tại Trung tâm Giám định ADN, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra điều kiện tiếp nhận, mã hóa, phân loại và kho bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, Viện Sinh học đã tiếp nhận, lưu trữ 37.610 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 8 địa phương; trong đó, riêng trong hai đợt gần đây, ngày 21/8/2026 tiếp nhận hơn 7.000 mẫu do Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh chuyển ra Hà Nội; ngày 11/9/2026 tiếp nhận hơn 4.600 mẫu do Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai và gần 5.300 mẫu do Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh bàn giao.

Bên cạnh mẫu hài cốt liệt sĩ, Trung tâm đang triển khai tiếp nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để đối chiếu, so sánh, phối hợp cùng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân do Cục Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an quản lý.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra việc triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

Từ đầu năm 2026 đến nay, bằng việc kết hợp thẩm định lại các trường hợp trùng khớp ADN ty thể bằng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới kết hợp phân tích đa hình đơn nucleotide, Trung tâm đã xác định thành công danh tính đối với 10 trường hợp hài cốt liệt sĩ, đã tổ chức trao kết quả cho các gia đình thân nhân

Công nghệ mới này đang được triển khai thí điểm quy mô lớn tại Nghĩa trang liệt sĩ Giồng Riềng (An Giang), đã hoàn thành khai quật 965 phần mộ, thu được mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phân tích từ 535 mộ; công tác tách chiết ADN và tạo thư viện giải trình tự gen đang được khẩn trương thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026, là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng áp dụng công nghệ trên diện rộng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá sơ bộ bước đầu về kết quả thử nghiệm của dây chuyền thế hệ mới, báo cáo với Ban Chỉ đạo, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức tập huấn công nghệ mới cho đội ngũ thực hiện giám định ADN… Trên cơ sở đó triển khai đồng loạt đối với các đơn vị có chức năng nhiệm vụ lấy mẫu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tại buổi kiểm tra.

Phó Thủ tướng cho biết công nghệ hiện đã tiên tiến, tuy nhiên cần phải tiếp tục đánh giá tác động cụ thể, phân tích những ưu điểm, khó khăn, hạn chế để có phương án triển khai hiệu quả, chất lượng và đảm bảo tiến độ; cùng với đó cập nhật, bổ sung dữ liệu.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ và kiểm tra dây chuyền xét nghiệm ADN tại Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân Y (Bộ Quốc phòng).