Đề xuất phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị là đơn vị hành chính đặc biệt

Việc đề xuất công nhận Đồng Hới là đơn vị hành chính phường đặc biệt được xem là bước đi quan trọng để khẳng định vai trò trung tâm đô thị, động lực phát triển của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn phát triển mới.

Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thiện hồ sơ Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh đối với tỉnh Quảng Trị và hồ sơ Đề án phân loại đơn vị hành chính phường đặc biệt đối với Đồng Hới để trình Bộ Nội vụ xem xét, thẩm định.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành Quyết định về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp. Theo quyết định, toàn tỉnh có 77 đơn vị hành chính cấp xã gồm xã, phường và đặc khu được phân thành ba nhóm loại I, loại II và loại III. Trong đó, có 41 đơn vị hành chính được xếp loại I, nhóm này tập trung nhiều địa phương giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa hoặc có quy mô dân số, diện tích lớn. Có 35 đơn vị hành chính được xếp loại II, đặc khu Cồn Cỏ là đơn vị hành chính duy nhất được xếp loại III trong đợt phân loại lần này.

Tỉnh Quảng Trị trình Bộ Nội vụ Đề án phân loại đơn vị hành chính đặc biệt đối với phường Đồng Hới

Việc hoàn thành phân loại các đơn vị hành chính là cơ sở quan trọng để tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, xác định chế độ, chính sách, phân bổ nguồn lực đầu tư cũng như triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tỉnh Quảng Trị cũng xây dựng quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch chung các đô thị, các xã phường. Sau khi quy hoạch, tỉnh được phê duyệt, trong đó phương án phát triển đô thị của tỉnh đã được xác định cụ thể là cơ sở để triển khai lập các quy hoạch chung các đô thị, quy hoạch chung các xã.

Ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị thông tin: “Đối với khu vực các phường thì tỉnh sẽ tổ chức lập quy hoạch cho các đô thị liên phường. Đối với đô thị Đồng Hới sẽ gồm các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn; đối với Đông Hà sẽ gồm các phường Đông Hà và Nam Đông Hà; và đối với đô thị Ba Đồn sẽ gồm có các phường Ba Đồn, Bắc Gianh và các xã Nam Ba Đồn, Nam Gianh. Riêng phường Quảng Trị thì được hình thành từ nguyên trạng của thị xã Quảng Trị cũ nên sẽ chỉ có một đơn vị. Như vậy là đối với đô thị thì chúng ta cơ bản sẽ lập quy hoạch đô thị với không gian là liên phường xã”.