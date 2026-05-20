  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Quảng Trị thông qua nhiều Nghị quyết phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Thứ Tư, 16:17, 20/05/2026
VOV.VN - Sáng nay (20/5), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2. Kỳ họp này xem xét, thông qua nhiều Nghị quyết liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

Theo đánh giá của HĐND tỉnh Quảng Trị, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh hiện còn thấp. Một số dự án trọng điểm về năng lượng, hạ tầng đô thị triển khai chậm; công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng ở một số nơi còn kéo dài. Đặc biệt, các chỉ số phản ánh chất lượng điều hành và mức độ phục vụ người dân, doanh nghiệp của tỉnh như PCI, SIPAS vẫn ở nhóm thấp của cả nước.

Những con số này chỉ rõ những hạn chế trong cải cách hành chính, kỷ luật công vụ, năng lực thực thi và tinh thần phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính các cấp.

Toàn cảnh phiên họp

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét và biểu quyết thông qua 22 Nghị quyết với sự thống nhất cao. Các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và của địa phương thành những giải pháp điều hành phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. Cụ thể, HĐND tỉnh Quảng Trị đã thông qua 5 Nghị quyết liên quan việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; cho ý kiến về tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất.

Đây là những quyết sách có ý nghĩa thiết thực nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị

HĐND tỉnh Quảng Trị cũng xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026. Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Trị đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 sang năm 2026 (bổ sung) với số vốn 503 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là những nội dung quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

“Mục tiêu cũng như định hướng của kỳ họp lần này là giải quyết các điểm nghẽn, tạo ra các động lực để thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, chăm lo giải quyết những vấn đề của cử tri. Ngoài ra, các chính sách của địa phương cũng cần ban hành để giải quyết 9 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, ưu tiên xem xét tổ chức thực hiện để mở đường cho sự phát triển và việc thực hiện các chủ trương của Trung ương”, ông Quang nói.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị chính quyền địa phương 2 cấp Nghị quyết giải ngân đầu tư công thủ tục hành chính điểm nghẽn nguồn lực
Tin liên quan

Cán bộ miền núi Quảng Trị hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ

VOV.VN - Hiện nay, đội ngũ cán bộ cơ sở ở miền núi tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực khắc phục khó khăn, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Từ thực tiễn "vừa làm, vừa học", sự linh hoạt và tinh thần trách nhiệm của cán bộ góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quảng Trị công bố các quyết định về công tác cán bộ

VOV.VN - Sáng 5/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tái định vị không gian phát triển Quảng Trị với chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây"

VOV.VN - Chiều nay (29/4), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị về kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, về kịch bản tăng trưởng và các nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2026-2030 và tình hình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

