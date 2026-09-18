Di sản Fidel Castro vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 18/9, tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế "Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro: Từ lý luận đến thực tiễn". Hội thảo do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Fidel Castro (13/8/1926 – 13/8/2026).

Tham dự hội thảo có GS.TS Lê Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cùng nhiều chuyên gia, học giả.

Hội thảo khoa học quốc tế "Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro: Từ lý luận đến thực tiễn"

Phát biểu khai mạc, GS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh, hội thảo là dịp ôn lại di sản cách mạng của Chủ tịch Fidel Castro đối với nhân dân Cuba, Việt Nam và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đồng thời nghiên cứu sâu hơn những giá trị lý luận và thực tiễn trong tư tưởng của nhà lãnh đạo Cuba.

Theo GS.TS Lê Văn Lợi, tư tưởng của Chủ tịch Fidel Castro được hình thành và phát triển trên nền tảng truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân Cuba và các dân tộc Mỹ Latinh, kế thừa tư tưởng của những nhà lãnh đạo, nhà cách mạng tiền bối như José Martí, Simón Bolívar, đồng thời tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Cuba.

Từ nền tảng đó, Chủ tịch Fidel Castro cùng các nhà lãnh đạo Cuba đã vận dụng tư tưởng cách mạng vào thực tiễn đấu tranh, góp phần đưa cách mạng Cuba giành những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, từ giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới đến bảo vệ những thành quả cách mạng trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

GS.TS Lê Văn Lợi phát biểu tại hội thảo

"Việc nghiên cứu tư tưởng Fidel Castro có ý nghĩa không chỉ về lý luận mà còn trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đây cũng là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và những người hoạt động thực tiễn tiếp tục nghiên cứu, vận dụng những giá trị phù hợp trong bối cảnh mới", GS.TS Lê Văn Lợi nói.

Tại hội thảo, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Trong những năm tháng Việt Nam đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, nhà lãnh đạo Cuba thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, đồng thời thúc đẩy phong trào đoàn kết quốc tế ủng hộ Việt Nam. Sau năm 1975, Chủ tịch Fidel Castro tiếp tục dành sự ủng hộ đối với Việt Nam trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng đất nước.

Theo Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ chuyến thăm đầu tiên của Fidel Castro tới Việt Nam, nhưng tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho nhà lãnh đạo Cuba vẫn không ngừng được vun đắp và ngày càng sâu sắc.

Tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước là nguồn động viên quan trọng đối với Cuba, đồng thời khẳng định những giá trị do Chủ tịch Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh vun đắp tiếp tục là nền tảng của tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes phát biểu tại hội thảo

“Khoảng cách địa lý, khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ hay thời gian đều không thể ngăn cách con người với con người. Khi cùng chia sẻ những khát vọng và lý tưởng, chúng ta có thể tìm thấy sự đồng cảm và gắn bó với nhau. Chủ tịch Fidel Castro, cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, là những ví dụ tiêu biểu cho điều đó", Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes nói.

Các chuyên gia, học giả tập trung làm rõ cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Chủ tịch Fidel Castro đối với cách mạng Cuba; phân tích tư tưởng của ông từ lý luận đến thực tiễn. Các tham luận cũng đề cập đến những điểm tương đồng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Fidel Castro, vai trò của Chủ tịch Fidel Castro trong việc vun đắp quan hệ Việt Nam - Cuba, cùng những giá trị có thể tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong bối cảnh hiện nay.

Các đại biểu chụp ảnh tại sự kiện

Kết quả hội thảo được tổng hợp thành tài liệu, góp phần cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc nghiên cứu tư tưởng Fidel Castro, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu học thuật và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Cuba.