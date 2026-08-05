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Giới thiệu tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz

Thứ Tư, 17:40, 05/08/2026
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VOV.VN - Chiều 5/8, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ giới thiệu bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz, gồm 24 tập bằng tiếng Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (13/8/1926 - 13/8/2026).

Bộ sách tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi và bền bỉ của ông, được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử, với tổng dung lượng gần 15.000 trang, gồm 4 nội dung lớn, tương ứng với các chặng đường phát triển của Cách mạng Cuba và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz. 

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, tuyển tập được thực hiện với yêu cầu cao về nội dung, hình thức và đáp ứng tiến độ. Từng nội dung được rà soát, đối chiếu cẩn trọng để đảm bảo tính chính xác của tư liệu, sự thống nhất trong cách thể hiện và giữ gìn trọn vẹn giá trị chính trị, lịch sử của công trình. Ngoài ra, phần thiết kế cũng được đầu tư công phu vừa tuân thủ quy định của Luật Xuất bản Việt Nam, vừa phù hợp với thông lệ và yêu cầu, quy định khắt khe của Cuba về bộ sách của lãnh tụ Fidel Castro Ruz.

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PGS.TS Vũ Trọng Lâm phát biểu tại lễ giới thiệu bộ sách.

Chia sẻ tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes bày tỏ trân trọng và đánh giá cao việc xuất bản ấn bản đầu tiên của bộ Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Fidel Castro Ruz bằng tiếng Tây Ban Nha tại Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz.

Ông Rogelio Polanco Fuentes khẳng định, đây là sự tri ân đầy ý nghĩa của dân tộc Việt Nam anh hùng - đất nước mà Fidel luôn dành tình cảm ngưỡng mộ sâu sắc và tâm huyết ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm  trao tặng bộ sách Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes và đồng chí Maiker Comendador Escalante, Tham tán, Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Đây là công trình xuất bản có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa và đối ngoại sâu sắc; là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Fidel Castro Ruz, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa Việt Nam và Cuba.

Trên nền tảng bộ sách tiếng Tây Ban Nha, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Fidel Castro Ruz biên tập, xuất bản các bộ sách bằng tiếng Anh và tiếng Việt, góp phần đưa di sản tư tưởng của Fidel Castro Ruz đến với đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế.

Trong lịch sử phong trào cách mạng thế giới thế kỷ XX, Fidel Castro Ruz là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Đối với Việt Nam, Fidel Castro là người bạn lớn, người đồng chí chí tình, chí nghĩa. Tình cảm đặc biệt mà Fidel Castro Ruz dành cho Việt Nam đã trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn để các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước không ngừng vun đắp quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Minh Thư/VOV.VN
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