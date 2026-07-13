Điện chia buồn cựu Quốc vương Qatar từ trần
VOV.VN - Sau khi được tin cựu Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani từ trần, lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi điện chia buồn tới lãnh đạo Qatar.
Được tin cựu Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani từ trần, ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Shura Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim.
Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn đến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.