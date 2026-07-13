Điện chia buồn cựu Quốc vương Qatar từ trần

Được tin cựu Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani từ trần, ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến Quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Shura Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim.

Cựu Quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn đến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.