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Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản

Thứ Hai, 16:57, 13/07/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 13/7 (giờ địa phương), tại Tokyo, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến ông Kihara Minoru, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản.

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng gặp lại Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru sau 2 năm, kể từ chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 8/2024 của ông Kihara Minoru trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao, nhất là từ năm 2023 khi hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Dai tuong phan van giang hoi kien chanh van phong noi cac nhat ban hinh anh 1
Ngài Kihara Minoru, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản chào đón Đại tướng Phan Văn Giang.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài; ủng hộ Nhật Bản phát huy vai trò ngày càng tích cực, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới; mong muốn hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản nhằm thực hiện mục tiêu tự chủ chiến lược của cả hai nước; đồng thời cho rằng chuyến thăm chính thức Việt Nam rất thành công của Thủ tướng Nhật Bản vào đầu tháng 5 năm nay là dấu mốc quan trọng, tạo động lực và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Nhật Bản lần này của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thể hiện mong muốn của Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã sắp xếp chương trình rất ý nghĩa và dành cho đoàn Việt Nam sự đón tiếp chu đáo, trọng thị.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng cho biết, tiếp nối những thành tựu giai đoạn ông Kihara Minoru đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng được củng cố, tăng cường, với kết quả thực chất, là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; tin tưởng Chánh Văn phòng Nội các sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng ngày càng phát triển hơn nữa.

Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru bày tỏ vui mừng gặp lại Đại tướng Phan Văn Giang tại thủ đô Tokyo và đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai Bộ Quốc phòng.

Dai tuong phan van giang hoi kien chanh van phong noi cac nhat ban hinh anh 2
Đại tướng Phan Văn Giang và Ngài Kihara Minoru tại buổi tiếp.

Ông Kihara Minoru khẳng định, Nhật Bản luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên cơ sở khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru cũng khẳng định Chính phủ Nhật Bản ủng hộ quân đội hai nước tăng cường hợp tác; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất; tin tưởng hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Nhật Bản sẽ có những bước phát triển mới vững chắc trong thời gian tới.

Trước đó, sáng 13/7, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm Trường Tham mưu Liên quân Nhật Bản ở thủ đô Tokyo. Cùng đi với đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Trường Tham mưu Liên quân Nhật Bản có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Thứ trưởng Văn Phòng Nội các Nhật Bản Miyazaki Masahisa và Ban giám đốc của trường. Tại đây, đoàn đã trao đổi xã giao, nghe giới thiệu về nhà trường và tham quan một số lớp học.

Quỳnh Trang/VOV.VN
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