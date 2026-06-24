Điện chia buồn nguyên Tổng thống Timor-Leste từ trần

Được tin Ngài Francisco Guterres "Lu Olo”, nguyên Tổng thống Timor-Leste, Chủ tịch Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste Độc lập (FRETILIN) từ trần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống José Ramos-Horta.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Bendito dos Santos Freitas và tới Tổng Thư ký Đảng FRETILIN Mari bin Amude Alkatiri.