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Điện chia buồn nguyên Tổng thống Timor-Leste từ trần

Thứ Tư, 16:42, 24/06/2026
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VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống José Ramos-Horta khi được tin Ngài Francisco Guterres "Lu Olo”, nguyên Tổng thống Timor-Leste, Chủ tịch Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste Độc lập (FRETILIN) từ trần.

Được tin Ngài Francisco Guterres "Lu Olo”, nguyên Tổng thống Timor-Leste, Chủ tịch Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste Độc lập (FRETILIN) từ trần, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống José Ramos-Horta.

Dien chia buon nguyen tong thong timor-leste tu tran hinh anh 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Bendito dos Santos Freitas và tới Tổng Thư ký Đảng FRETILIN Mari bin Amude Alkatiri.

Văn Hiếu/VOV
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