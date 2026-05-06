Diễn đàn An ninh mạng Áo - Việt Nam: Hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên số

Ngày 5/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với Phòng Thương mại Liên bang Áo (WKO), Viện Công nghệ Áo (AIT) và Tập đoàn FPT tổ chức Diễn đàn An ninh mạng Áo - Việt Nam tại thủ đô Vienna, quy tụ sự tham gia của hơn 100 cá nhân, tổ chức, đại diện cho các cơ quan chính phủ, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.

Đây là Diễn đàn thứ hai trong chuỗi các diễn đàn ngoại giao công nghệ do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo khởi xướng từ năm 2025. Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh an ninh mạng không chỉ là vấn đề mang tính kỹ thuật mà là trụ cột trong việc thích ứng, phục hồi của quốc gia, sự ổn định kinh tế và lòng tin quốc tế.

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và chia sẻ 4 nội dung chính là an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng; bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu (như năng lượng, giao thông, an toàn hạt nhân), hợp tác công nghiệp để đảm bảo an toàn cho chuỗi giá trị toàn cầu; khoa học, công nghệ và các chiến lược thâm nhập thị trường bao gồm cả việc chia sẻ dữ liệu đáng tin cậy thông qua Gaia-X và đào tạo trí tuệ nhân tạo. Các chuyên gia tham dự chương trình cũng bày tỏ trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó là tình trạng gia tăng của các mối đe dọa an ninh mạng với tính chất ngày càng phức tạp, xuyên quốc gia và ảnh hưởng nghiêm trọng ở nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, năng lượng, cơ sở hạ tầng... cũng như niềm tin của người dân và doanh nghiệp trong đó có Việt Nam.

Trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận số lượng lớn các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước, trong đó nổi bật là xu hướng gia tăng các vụ tấn công mã độc tống tiền với quy mô và mức độ ngày càng phức tạp. Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ nền kinh tế số, với tỷ lệ người dùng Internet và thanh toán điện tử không ngừng gia tăng. Tính đến tháng 1/2026, Việt Nam có hơn 85,6 triệu người sử dụng Internet, chiếm khoảng 84,2% dân số, đứng thứ 12 trên thế giới về số lượng người dùng Internet.

Quy mô người dùng lớn cùng với tốc độ chuyển đổi số nhanh tạo ra không gian phát triển rộng cho kinh tế số, dịch vụ số và ứng dụng công nghệ mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Do đó, Diễn đàn có ý nghĩa quan trọng, tạo ra một không gian đối thoại cởi mở, nơi các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp của hai nước có thể cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các cơ hội hợp tác cụ thể.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chia sẻ: “Trong suốt hành trình từ lúc chúng ta ký công ước tại Hà Nội và cho đến nay tôi thấy Việt Nam cũng đã diễn ra rất nhiều diễn đàn bên lề và trong đó các cơ quan nhà nước, bộ ban ngành, Bộ Công an cũng như các doanh nghiệp và các chuyên gia cũng đã tập trung vào việc làm sao để thực thi công ước Hà Nội được hiệu quả. Việt Nam cũng tăng cường trong việc hợp tác quốc tế và những cuộc trao đổi quốc tế về vấn đề liên quan an ninh mạng lúc nào cũng được sự quan tâm hàng đầu. Việt Nam bây giờ không chỉ thể hiện vai trò là đi cùng nữa mà sẽ phải thể hiện vai trò đi tiên phong, với vai trò là nước chủ nhà khi ký công ước Hà Nội và Việt Nam sẽ chủ động trong hợp tác quốc tế và chia sẻ các kinh nghiệm cùng với các nước để đẩy nhanh các luật có hiệu lực sớm và giúp cho an ninh mạng ngày càng phát triển tốt hơn”.

Áo với vai trò nổi bật trong việc thúc đẩy hợp tác an ninh mạng toàn cầu, được hỗ trợ bởi công nghệ lõi, đẳng cấp thế giới và hệ sinh thái đổi mới năng động. Những năng lực này đã định vị Áo là đối tác chiến lược của Việt Nam, đặc biệt trong xây dựng năng lực thể chế, chuyển giao công nghệ và đổi mới hợp tác. Trong khuôn khổ an ninh mạng ở cấp độ EU và các cuộc đối thoại giữa EU-ASEAN, vai trò ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách là đối tác đáng tin cậy trên thế giới, sẽ đảm bảo cả hai nước không chỉ đóng góp vào khả năng phục hồi của mỗi quốc gia mà còn góp phần vào các nỗ lực chung của châu Âu và toàn cầu chống lại các hoạt động khủng bố và tội phạm có tổ chức trên mạng.

Có thể thấy, Diễn đàn An ninh mạng Áo - Việt Nam không chỉ đóng vai trò là cầu nối mà còn mở ra kênh đối thoại chiến lược cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách với cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác hàng đầu của châu Âu, tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực đặc biệt về vấn đề an ninh mạng, để cùng chung tay kiến tạo một tương lai kỹ thuật số an toàn, đáng tin cậy hơn.

Hình ảnh tại Diễn đàn An ninh mạng Áo - Việt Nam:

Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng tin tưởng Diễn đàn sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, để cùng nhau chia sẻ trách nhiệm chung và hợp tác xây dựng phát triển tương lai kỹ thuật số.

Các đại biểu đã chia sẻ góc nhìn, tiềm năng hợp tác trong tương lai.

Ông Hà Văn Bắc, Phó Tổng Giám đốc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao chia sẻ thông tin về an ninh mạng ở Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác và các chuyên gia của Áo.