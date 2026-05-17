Điện mừng Quốc khánh Vương quốc Na Uy

Nhân dịp kỷ niệm 212 năm Quốc khánh Vương quốc Na Uy (17/5/1814-17/5/2026), ngày 17/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Nhà vua Harald Đệ ngũ (Harald V); Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Jonas Gahr Store; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Masud Gharahkhani.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Espen Barth Eide.