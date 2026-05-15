中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xây dựng khuôn khổ hợp tác mang tầm chiến lược giữa Việt Nam – Na Uy

Thứ Sáu, 15:26, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Na Uy (17/5) kết hợp với 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Na Uy (1971-2026).

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng, đại diện các bộ, ban, ngành Việt Nam, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp cùng đông đảo bạn bè, đối tác của Na Uy tại Việt Nam.

3.jpg

 

Nói về ý nghĩa của Ngày Quốc Khánh, Đại sứ Na Uy, Bà Hilde Solbakken đã nhấn mạnh tới những giá trị cốt lõi của Bản Hiến pháp 212 tuổi của Na Uy: dân chủ, tuân thủ pháp quyền và tôn trọng quyền con người. Hiến pháp Na Uy là một bản Hiến pháp sống có thể thích ứng với mọi thời đại và mọi thách thức của thế giới hiện đại. Vào thời điểm ra đời năm 1814, Bản Hiến pháp vừa thể hiện khát vọng độc lập, vừa đặt nền móng cho nền dân chủ của Na Uy. Cho đến nay những nguyên tắc cốt lõi của Bản Hiến pháp về phân quyền, thượng tôn pháp luật, tôn trọng các quyền cơ bản và phẩm giá con người vẫn tiếp tục là kim chỉ nam cho xã hội Na Uy.

xay dung khuon kho hop tac mang tam chien luoc giua viet nam na uy hinh anh 1
Bà Hilde Solbakken - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Na Uy năm nay cũng đánh dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy (1971-2026).  Đại sứ Solbakken khẳng định, việc Na Uy công nhận Việt Nam vào năm 1971, khi chiến tranh vẫn đang diễn ra, là sự thể hiện cam kết đối với phẩm giá con người, hòa bình và tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức.

Đại sứ Na Uy nhấn mạnh “Trong bối cảnh các cuộc xung đột và căng thẳng gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, tác động đến sự ổn định, thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu, những mối quan hệ đối tác lâu dài, được xây dựng trên nền tảng lòng tin và các giá trị chung, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trải qua 55 hợp tác và phát triển, mối quan hệ giữa hai nước Na Uy và Việt Nam không ngừng phát triển - từ việc ủng hộ và đoàn kết với nhau trong những thời khắc khó khăn đến một mối quan hệ đối tác toàn diện và hướng tới tương lai, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích chung về thương mại, phát triển bền vững và quản trị toàn cầu”.

Sau 4 năm công tác tại Việt Nam, Đại sứ Solbakken đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Na Uy và Việt Nam, trong đó phải kể tới dấu mốc quan trọng nhất là việc ký kết Bản ghi nhớ Quan hệ đối tác chiến lược xanh giữa Bộ ngoại giao Na Uy và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tháng 4 vừa qua, kết chặt chẽ hơn các tham vọng về kinh tế và khí hậu của Na Uy và Việt Nam, chú trọng vào kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Quan hệ đối tác này sẽ là khuôn khổ để các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác của hai nước tăng cường hợp tác, qua đó hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi xanh và tuần hoàn tại Việt Nam.

xay dung khuon kho hop tac mang tam chien luoc giua viet nam na uy hinh anh 2
Bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Na Uy nhân dịp Quốc khánh, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Na Uy đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua.

“Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn cùng Na Uy xây dựng các khuôn khổ hợp tác mang tầm chiến lược trong những lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của hai quốc gia, như kinh tế biển, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam tiếp tục chào đón các doanh nghiệp, tập đoàn và quỹ đầu tư Na Uy mở rộng hợp tác và hiện diện tại Việt Nam, qua đó góp phần biến những định hướng chiến lược chung thành các dự án hợp tác cụ thể, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu: ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh thông qua JETP và vận tải biển xanh, giáo dục cũng như giao lưu nhân dân” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp, là cơ hội giao lưu giữa các đại biểu, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

CTV Kim Thanh/VOV.VN
Tag: quan hệ ngoại giao Việt Nam Na Uy quốc khánh Na Uy
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

VOV.VN - Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và hai bên đã phối hợp hiệu quả trong nhiều hoạt động song phương và tiến trình đa phương liên quan đến phòng chống tội phạm.

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong phòng chống tội phạm

VOV.VN - Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) và hai bên đã phối hợp hiệu quả trong nhiều hoạt động song phương và tiến trình đa phương liên quan đến phòng chống tội phạm.

Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng
Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Sri Lanka, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka; Đảng Cộng sản Sri Lanka và Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam.

Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng

Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy hợp tác và trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Sri Lanka, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã tiếp lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka; Đảng Cộng sản Sri Lanka và Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Vientiane đi vào chiều sâu
Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Vientiane đi vào chiều sâu

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có cuộc hội đàm Đoàn Đại biểu Cấp cao Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone làm trưởng đoàn.

Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Vientiane đi vào chiều sâu

Thúc đẩy hợp tác Hà Nội - Vientiane đi vào chiều sâu

VOV.VN - Chiều 12/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có cuộc hội đàm Đoàn Đại biểu Cấp cao Thủ đô Vientiane, nước CHDCND Lào do Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane Athsaphangthong Siphandone làm trưởng đoàn.

Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc
Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp đang thu hút nguồn lực từ nhiều quốc gia, 2 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong công nghiệp ô tô và công nghệ hàng không vừa bắt tay nhau nhằm phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến.

Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

Huyndai và KAI hợp tác phát triển taxi bay tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch vụ giao thông trên không tầm thấp đang thu hút nguồn lực từ nhiều quốc gia, 2 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc trong công nghiệp ô tô và công nghệ hàng không vừa bắt tay nhau nhằm phát triển Hệ thống di chuyển hàng không tiên tiến.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, du lịch và thông tin
Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, du lịch và thông tin

VOV.VN - Từ ngày 12-13/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đoàn công tác Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam do Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh dẫn đầu đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hoá và Thể thao Lào và lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, du lịch và thông tin

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, du lịch và thông tin

VOV.VN - Từ ngày 12-13/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đoàn công tác Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam do Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh dẫn đầu đã có các buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Văn hoá và Thể thao Lào và lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội