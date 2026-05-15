Xây dựng khuôn khổ hợp tác mang tầm chiến lược giữa Việt Nam – Na Uy

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng, đại diện các bộ, ban, ngành Việt Nam, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp cùng đông đảo bạn bè, đối tác của Na Uy tại Việt Nam.

Nói về ý nghĩa của Ngày Quốc Khánh, Đại sứ Na Uy, Bà Hilde Solbakken đã nhấn mạnh tới những giá trị cốt lõi của Bản Hiến pháp 212 tuổi của Na Uy: dân chủ, tuân thủ pháp quyền và tôn trọng quyền con người. Hiến pháp Na Uy là một bản Hiến pháp sống có thể thích ứng với mọi thời đại và mọi thách thức của thế giới hiện đại. Vào thời điểm ra đời năm 1814, Bản Hiến pháp vừa thể hiện khát vọng độc lập, vừa đặt nền móng cho nền dân chủ của Na Uy. Cho đến nay những nguyên tắc cốt lõi của Bản Hiến pháp về phân quyền, thượng tôn pháp luật, tôn trọng các quyền cơ bản và phẩm giá con người vẫn tiếp tục là kim chỉ nam cho xã hội Na Uy.

Bà Hilde Solbakken - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Na Uy năm nay cũng đánh dấu mốc 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Na Uy (1971-2026). Đại sứ Solbakken khẳng định, việc Na Uy công nhận Việt Nam vào năm 1971, khi chiến tranh vẫn đang diễn ra, là sự thể hiện cam kết đối với phẩm giá con người, hòa bình và tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức.

Đại sứ Na Uy nhấn mạnh “Trong bối cảnh các cuộc xung đột và căng thẳng gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, tác động đến sự ổn định, thương mại và an ninh năng lượng toàn cầu, những mối quan hệ đối tác lâu dài, được xây dựng trên nền tảng lòng tin và các giá trị chung, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trải qua 55 hợp tác và phát triển, mối quan hệ giữa hai nước Na Uy và Việt Nam không ngừng phát triển - từ việc ủng hộ và đoàn kết với nhau trong những thời khắc khó khăn đến một mối quan hệ đối tác toàn diện và hướng tới tương lai, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những lợi ích chung về thương mại, phát triển bền vững và quản trị toàn cầu”.

Sau 4 năm công tác tại Việt Nam, Đại sứ Solbakken đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Na Uy và Việt Nam, trong đó phải kể tới dấu mốc quan trọng nhất là việc ký kết Bản ghi nhớ Quan hệ đối tác chiến lược xanh giữa Bộ ngoại giao Na Uy và Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tháng 4 vừa qua, kết chặt chẽ hơn các tham vọng về kinh tế và khí hậu của Na Uy và Việt Nam, chú trọng vào kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững. Quan hệ đối tác này sẽ là khuôn khổ để các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác của hai nước tăng cường hợp tác, qua đó hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi xanh và tuần hoàn tại Việt Nam.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Na Uy nhân dịp Quốc khánh, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Na Uy đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua.

“Trong thời gian tới, Việt Nam mong muốn cùng Na Uy xây dựng các khuôn khổ hợp tác mang tầm chiến lược trong những lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng và có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của hai quốc gia, như kinh tế biển, chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam tiếp tục chào đón các doanh nghiệp, tập đoàn và quỹ đầu tư Na Uy mở rộng hợp tác và hiện diện tại Việt Nam, qua đó góp phần biến những định hướng chiến lược chung thành các dự án hợp tác cụ thể, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Hai bên bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu: ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh thông qua JETP và vận tải biển xanh, giáo dục cũng như giao lưu nhân dân” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp, là cơ hội giao lưu giữa các đại biểu, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.