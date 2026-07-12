Định vị động lực phát triển mới cho Đắk Lắk sau sáp nhập

Sáng nay (12/7), tại phường Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển. Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, quy hoạch, quản trị và đại diện các bộ, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu khai mạc hội thảo, khẳng định quyết tâm chuyển hóa các đề xuất khoa học thành những quyết sách phát triển của tỉnh

Hội thảo tập trung vào ba vấn đề lớn: tái định vị không gian phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng và kiến tạo các động lực bứt phá trong giai đoạn mới. Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định, tỉnh kỳ vọng vươn lên trở thành trung tâm tăng trưởng mới của khu vực và cam kết tạo mọi điều kiện để các đề xuất khoa học sớm được chuyển hóa thành các quyết sách phát triển.

“Chúng tôi mong muốn sẽ trở thành một trung tâm tăng trưởng mới của cả vùng để phát triển một nền kinh tế đa ngành, đa mục tiêu, bền vững. Tỉnh cũng sẽ cam kết và Ban Thường vụ sẽ thực hiện nghiêm túc những đề xuất tại hội thảo lần này và tạo một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học để hoạt động, cũng như sẽ quyết định lựa chọn trên cơ sở dữ liệu, những minh chứng và những hiệu quả”.

Gần 30 tham luận tập trung phân tích lợi thế, cơ hội và đề xuất các giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực trong bối cảnh tỉnh vừa mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập.

Hội thảo khoa học "Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới: Định vị chiến lược - Kiến tạo động lực - Bứt phá phát triển" quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các bộ, ngành tham gia hiến kế cho chiến lược phát triển của tỉnh sau sáp nhập

Nhiều ý kiến cho rằng, sau sáp nhập, Đắk Lắk không chỉ mở rộng về quy mô diện tích và dân số mà còn có điều kiện hình thành không gian phát triển mới, kết nối cao nguyên với biển, biên giới và các hành lang kinh tế liên vùng. Các chuyên gia đề xuất tỉnh cần phát huy lợi thế tổng hợp để trở thành trung tâm kết nối giữa Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Campuchia, tạo nền tảng cho một cực tăng trưởng mới của khu vực.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ quốc gia cho biết: “Cần tránh phát triển hai địa phương cũ lại thành hai nền kinh tế tách biệt. Thứ hai là đổi mới mô hình tăng trưởng từ hướng lâu nay dựa vào nông nghiệp nguyên liệu sang hướng kinh tế cao nguyên duyên hải, đặc biệt là công nghiệp chế biến, công nghiệp liên quan đến năng lượng, du lịch, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp giá trị cao, xanh và có thương hiệu. Vấn đề cuối cùng là phải đột phá về giao thông, liên quan đến các cơ chế chính sách mới đột phá của Đảng và Nhà nước”.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực đề xuất Đắk Lắk phát triển theo hướng kinh tế xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị để trở thành trung tâm tăng trưởng của khu vực

Một nội dung được nhiều tham luận nhấn mạnh là chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ khai thác lợi thế tài nguyên sang phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất. Theo các chuyên gia, đây là điều kiện để Đắk Lắk nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội đề xuất: “Song song với việc xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống phần mềm quản trị thì địa phương phải đồng loạt thay đổi quy trình, quy định kèm theo. Ví dụ như từ câu chuyện truy xuất nguồn gốc, bảo vệ thương hiệu giá trị của cà phê, sầu riêng. Tương tự, doanh nghiệp nếu chỉ áp dụng phần mềm chuyển đổi số mà không thay đổi toàn bộ quy trình quản lý canh tác thì cũng không tạo ra giá trị”.

Các tham luận cũng đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo động lực phát triển mới cho Đắk Lắk, từ phát triển hệ thống hạ tầng và logistics kết nối cao nguyên với biển, công nghiệp chế biến sâu, kinh tế biển, đô thị Buôn Ma Thuột, đến kinh tế số, kinh tế xanh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhiều ý kiến đồng thời nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy vai trò khu vực kinh tế tư nhân để biến những lợi thế mới sau sáp nhập thành động lực tăng trưởng thực chất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết tiếp thu các luận cứ khoa học để hoàn thiện chiến lược phát triển, tạo nền tảng cho tỉnh bứt phá trong giai đoạn mới

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, sau khi hợp nhất, Đắk Lắk đang đứng trước thời cơ lịch sử để tái định vị vai trò và khẳng định vị thế mới. Vì vậy, tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia để cụ thể hóa thành định hướng, cơ chế, chính sách và các chương trình hành động, tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

“Tinh thần của tỉnh là không dừng lại ở việc ghi nhận các ý kiến, mà phải chuyển hóa các ý kiến đó thành hành động cụ thể, có sản phẩm cụ thể, có cơ quan chịu trách nhiệm. Tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức các buổi làm việc với các cơ quan đơn vị một cách cụ thể, chi tiết hơn sau hội thảo này để hiện thực hóa các ý tưởng. Đắk Lắk phải xây dựng được một chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch, quyết liệt; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; coi sự hài lòng của người dân, sự phát triển của doanh nghiệp và chất lượng môi trường đầu tư là thước đo quan trọng của hiệu quả quản trị địa phương.