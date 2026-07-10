English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk mở "luồng xanh" cho 2 dự án trọng điểm KKT Nam Phú Yên

Thứ Sáu, 19:57, 10/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đắk Lắk đang triển khai Chiến dịch "60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng" đối với 2 dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nam Phú Yên. Tỉnh yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn, đưa 2 dự án vào "luồng xanh" để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Theo UBND xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk), tổng diện tích phải thu hồi để thực hiện 2 dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) và Bến cảng Bãi Gốc là gần 492 ha, với 2.516 thửa đất. Đến nay đã giải phóng mặt bằng gần 230 ha; còn hơn 262 ha chưa thu hồi. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa đã trình phê duyệt phương án bồi thường 15 đợt, với 452 thửa đất, diện tích hơn 70 ha. Tuy nhiên, mới có 5 hộ dân nhận tiền bồi thường, tương ứng gần 1 ha, đạt khoảng 16,6% kế hoạch.

Dak lak mo luong xanh cho 2 du an trong diem kkt nam phu yen hinh anh 1
Tổng diện tích phải thu hồi để thực hiện2 dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) và Bến cảng Bãi Gốc là gần 492 ha.

Ông Huỳnh Lữ Tân, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/8.

"Hiện nay đã chuyển hồ sơ là xét nguồn gốc đất cán mốc 95% theo mục tiêu; công khai phương án thì là đã công khai đạt 30%, đã hợp xét nhận hồ sơ là 183,71 ha là đạt 70% rồi, và hiện nay đã chi trả là được 11 thửa với 0.98 ha", ông Tân nói.

Cũng theo UBND xã Hòa Xuân, tiến độ giải phóng mặt bằng 2 dự án còn chậm do khối lượng hồ sơ lớn, hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ; nhiều trường hợp chuyển nhượng bằng giấy viết tay, thất lạc giấy chứng nhận hoặc hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, gây khó khăn trong xác minh nguồn gốc đất. Một số khu vực còn chồng lấn ranh giới, sai lệch giữa hồ sơ và hiện trạng, phải trích đo, chỉnh lý hoặc kiểm đếm bắt buộc. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận, không phối hợp kiểm đếm, chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư cho biết đang triển khai đồng thời các hạng mục cấp nước, hạ tầng khu công nghiệp và tuyến đường dây 110 KV đấu nối phục vụ dự án.

Ông Đỗ Văn Khánh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hòa Tâm thông tin cụ thể: "Đối với dự án hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm thì Hòa Phát hiện tại đã lựa chọn nhà thầu thi công tuyến đường vận chuyển đá là nhà thầu Sông Đà 5. Hòa Phát cam kết mùng 2 tháng 9 sẽ triển khai đồng loạt toàn bộ phần hạ tầng".

Dak lak mo luong xanh cho 2 du an trong diem kkt nam phu yen hinh anh 2
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đồng thời đưa 2 dự án vào "luồng xanh" để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Nhà đầu tư cũng kiến nghị tỉnh Đắk Lắk sớm hoàn tất thủ tục cấp mỏ đất phục vụ thi công Bến cảng Bãi Gốc. Về nội dung này, ông Đỗ Hữu Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu văn phòng UBND tỉnh cùng các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp làm việc với doanh nghiệp, thống nhất phương án và đưa hồ sơ vào "luồng xanh" để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

"Văn phòng, Sở Xây dựng, Sở Nông Nghiệp và Môi Trường làm việc lại doanh nghiệp một lần nữa, khi thống nhất được lại nội dung thì văn phòng là người chốt, sau đó đóng dấu "luồng xanh" và triển khai luôn cái thủ tục trong vòng 35 ngày, càng nhanh càng tốt", ông Huy nói.

 

CTV Lê Biết/ VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk tháo gỡ vướng mắc, thúc tiến độ 3 dự án nhà ở xã hội
Đắk Lắk tháo gỡ vướng mắc, thúc tiến độ 3 dự án nhà ở xã hội

VOV.VN - Ngày 10/7, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ 3 dự án nhà ở xã hội, các khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất và phương án xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính tại khu vực phía Đông tỉnh.

Đắk Lắk tháo gỡ vướng mắc, thúc tiến độ 3 dự án nhà ở xã hội

Đắk Lắk tháo gỡ vướng mắc, thúc tiến độ 3 dự án nhà ở xã hội

VOV.VN - Ngày 10/7, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ 3 dự án nhà ở xã hội, các khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất và phương án xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính tại khu vực phía Đông tỉnh.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk
Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1246/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1246/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đắk Lắk đẩy mạnh truyền dạy cồng chiêng trong cộng đồng
Đắk Lắk đẩy mạnh truyền dạy cồng chiêng trong cộng đồng

VOV.VN - Hôm nay (10/7), Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND xã Ea Phê khai mạc lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoang của dân tộc Ê Đê. Đây là lớp truyền dạy thứ ba được triển khai trong đợt này, góp phần đưa các chính sách bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng vào thực tiễn tại cơ sở.

Đắk Lắk đẩy mạnh truyền dạy cồng chiêng trong cộng đồng

Đắk Lắk đẩy mạnh truyền dạy cồng chiêng trong cộng đồng

VOV.VN - Hôm nay (10/7), Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Lắk phối hợp UBND xã Ea Phê khai mạc lớp truyền dạy kỹ năng diễn tấu cồng chiêng và múa xoang của dân tộc Ê Đê. Đây là lớp truyền dạy thứ ba được triển khai trong đợt này, góp phần đưa các chính sách bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng vào thực tiễn tại cơ sở.

Đắk Lắk: Khởi tố Giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hơn 250 tấn phân bón giả
Đắk Lắk: Khởi tố Giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hơn 250 tấn phân bón giả

VOV.VN - Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Đình Hải (47 tuổi, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ, để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Đắk Lắk: Khởi tố Giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hơn 250 tấn phân bón giả

Đắk Lắk: Khởi tố Giám đốc công ty sản xuất, buôn bán hơn 250 tấn phân bón giả

VOV.VN - Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Đình Hải (47 tuổi, trú phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty TNHH PVM Việt Mỹ, để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Đắk Lắk yêu cầu hoàn thành 3 trường nội trú vùng biên trước 30/8
Đắk Lắk yêu cầu hoàn thành 3 trường nội trú vùng biên trước 30/8

VOV.VN - Ban Chỉ đạo 31 tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 30/7, hoàn tất bàn giao trước 30/8 để đúng ngày 5/9 vừa khánh thành công trình, vừa khai giảng năm học mới.

Đắk Lắk yêu cầu hoàn thành 3 trường nội trú vùng biên trước 30/8

Đắk Lắk yêu cầu hoàn thành 3 trường nội trú vùng biên trước 30/8

VOV.VN - Ban Chỉ đạo 31 tỉnh Đắk Lắk yêu cầu hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 30/7, hoàn tất bàn giao trước 30/8 để đúng ngày 5/9 vừa khánh thành công trình, vừa khai giảng năm học mới.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp