Đắk Lắk mở "luồng xanh" cho 2 dự án trọng điểm KKT Nam Phú Yên

Theo UBND xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk), tổng diện tích phải thu hồi để thực hiện 2 dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) và Bến cảng Bãi Gốc là gần 492 ha, với 2.516 thửa đất. Đến nay đã giải phóng mặt bằng gần 230 ha; còn hơn 262 ha chưa thu hồi. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa đã trình phê duyệt phương án bồi thường 15 đợt, với 452 thửa đất, diện tích hơn 70 ha. Tuy nhiên, mới có 5 hộ dân nhận tiền bồi thường, tương ứng gần 1 ha, đạt khoảng 16,6% kế hoạch.

Tổng diện tích phải thu hồi để thực hiện2 dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm (giai đoạn 1) và Bến cảng Bãi Gốc là gần 492 ha.

Ông Huỳnh Lữ Tân, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên cho biết, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/8.

"Hiện nay đã chuyển hồ sơ là xét nguồn gốc đất cán mốc 95% theo mục tiêu; công khai phương án thì là đã công khai đạt 30%, đã hợp xét nhận hồ sơ là 183,71 ha là đạt 70% rồi, và hiện nay đã chi trả là được 11 thửa với 0.98 ha", ông Tân nói.

Cũng theo UBND xã Hòa Xuân, tiến độ giải phóng mặt bằng 2 dự án còn chậm do khối lượng hồ sơ lớn, hồ sơ địa chính qua nhiều thời kỳ thiếu đồng bộ; nhiều trường hợp chuyển nhượng bằng giấy viết tay, thất lạc giấy chứng nhận hoặc hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, gây khó khăn trong xác minh nguồn gốc đất. Một số khu vực còn chồng lấn ranh giới, sai lệch giữa hồ sơ và hiện trạng, phải trích đo, chỉnh lý hoặc kiểm đếm bắt buộc. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận, không phối hợp kiểm đếm, chưa nhận tiền bồi thường và chưa bàn giao mặt bằng.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư cho biết đang triển khai đồng thời các hạng mục cấp nước, hạ tầng khu công nghiệp và tuyến đường dây 110 KV đấu nối phục vụ dự án.

Ông Đỗ Văn Khánh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Hòa Tâm thông tin cụ thể: "Đối với dự án hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm thì Hòa Phát hiện tại đã lựa chọn nhà thầu thi công tuyến đường vận chuyển đá là nhà thầu Sông Đà 5. Hòa Phát cam kết mùng 2 tháng 9 sẽ triển khai đồng loạt toàn bộ phần hạ tầng".

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đồng thời đưa 2 dự án vào "luồng xanh" để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Nhà đầu tư cũng kiến nghị tỉnh Đắk Lắk sớm hoàn tất thủ tục cấp mỏ đất phục vụ thi công Bến cảng Bãi Gốc. Về nội dung này, ông Đỗ Hữu Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu văn phòng UBND tỉnh cùng các sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp làm việc với doanh nghiệp, thống nhất phương án và đưa hồ sơ vào "luồng xanh" để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

"Văn phòng, Sở Xây dựng, Sở Nông Nghiệp và Môi Trường làm việc lại doanh nghiệp một lần nữa, khi thống nhất được lại nội dung thì văn phòng là người chốt, sau đó đóng dấu "luồng xanh" và triển khai luôn cái thủ tục trong vòng 35 ngày, càng nhanh càng tốt", ông Huy nói.