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Đắk Lắk tháo gỡ vướng mắc, thúc tiến độ 3 dự án nhà ở xã hội

Thứ Sáu, 19:40, 10/07/2026
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VOV.VN - Ngày 10/7, đoàn công tác của UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ 3 dự án nhà ở xã hội, các khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất và phương án xử lý trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính tại khu vực phía Đông tỉnh.

 

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Đoàn công tác UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra dự án nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú, phường Tuy Hoà.

Ba dự án được kiểm tra gồm: Khu nhà ở xã hội An Phú, Nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu (phường Bình Kiến) và Khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú (phường Tuy Hòa).

Trong đó, Dự án Khu nhà ở xã hội phía Bắc đường Trần Phú do Công ty Cổ phần Đầu tư HTL Phú Yên làm chủ đầu tư, quy mô 506 căn hộ, đã hoàn thành thủ tục pháp lý và được cấp phép xây dựng nhưng còn vướng giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống điện và hạ tầng kết nối.

Dự án Nhà ở xã hội khu phố Phước Hậu có quy mô khoảng 690 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 783 tỷ đồng, đã hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư nhưng còn vướng thủ tục đất đai. Dự án Khu nhà ở xã hội An Phú có quy mô hơn 4,3 ha, khoảng 2.270 căn hộ, tổng vốn đầu tư gần 2.584 tỷ đồng, hiện đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép xây dựng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư để bảo đảm tiến độ các dự án. Đối với dự án phía Bắc đường Trần Phú, ông yêu cầu triển khai đồng thời các phần việc để khởi công trong tháng 8.

"Trong tháng này cho vào làm thí nghiệm, sau đó đến hết tháng 7, bên này giải phóng mặt bằng xong, bên kia thí nghiệm xong thì đầu tháng 8 tổ chức động thổ luôn và cho thi công đại trà", ông Huy nói.

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Đoàn công tác kiểm tra dự án nhà ở xã hội An Phú.

Đối với dự án Phước Hậu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tối đa nguồn lực; các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn tất thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng. Riêng dự án An Phú, chủ đầu tư phải rà soát tiến độ và báo cáo kế hoạch thực hiện với lãnh đạo tỉnh trong tuần tới.

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Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Bình Kiến.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng kiểm tra một số khu đất dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Bình Kiến và cho ý kiến phương án sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công nhằm khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất, tránh lãng phí.

 

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên
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