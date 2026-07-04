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Đoàn công tác Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 làm việc tại Phú Quốc

Thứ Bảy, 14:15, 04/07/2026
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VOV.VN - Sáng 4/7, tại đặc khu Phú Quốc, Đoàn công tác Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Văn hóa APEC 2027 làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh An Giang đánh giá công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Cùng dự, có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Văn hóa thuộc Ban Chỉ đạo tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc. 

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao An Giang ông Nguyễn Khánh Hiệp đã báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động tuyên truyền, chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Theo đó, công tác thông tin đối ngoại về APEC được đẩy mạnh toàn diện với hơn 200 tin, bài, phóng sự được đăng tải hằng tháng trên các nền tảng số và phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn. Cùng với đó, tỉnh đã đẩy mạnh công tác định hướng dư luận, cung cấp thông tin chính thống về Năm APEC 2027; xây dựng chuyên trang APEC 2027 bằng tiếng Việt và tiếng Anh; đầu tư hạ tầng truyền thông số, nâng cấp hạ tầng viễn thông, internet tại các khu vực trọng điểm và cơ sở lưu trú.

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Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi làm việc.

Đến nay, An Giang đã tổ chức 150 cuộc tuyên truyền với hơn 6.250 lượt người tham dự; đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực, xây dựng các sản phẩm truyền thông, quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh địa phương, phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tại buổi làm việc, các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2027 và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh An Giang thảo luận về các phương án đầu tư hạ tầng truyền hình, phát thanh phục vụ APEC 2027. Các đại biểu đề nghị địa phương sớm phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các đơn vị chuyên môn để thống nhất phương án ngay từ giai đoạn thiết kế, bảo đảm đồng bộ, tránh phát sinh điều chỉnh khi công trình hoàn thành.

Doan cong tac tieu ban tuyen truyen va van hoa apec 2027 lam viec tai phu quoc hinh anh 2
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Văn hóa APEC 2027 đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group trong công tác chuẩn bị; đề nghị nghiên cứu thêm các giải pháp đầu tư hệ thống hạ tầng truyền hình, âm thanh, hình ảnh và trung tâm điều khiển hiện đại, sớm giúp các cơ quan báo chí trong và ngoài nước có điều kiện tác nghiệp thuận lợi tại Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2027.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức Trung tâm Báo chí, khu lưu trú, phương tiện đi lại và các điều kiện phục vụ phóng viên, đồng thời tổng hợp các kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo Ủy ban Quốc gia APEC 2027 xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Qua đó, không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động trong Năm APEC 2027 mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hòa bình, ổn định; đồng thời quảng bá những nét truyền thống văn hóa du lịch của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang đến với bạn bè quốc tế.

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Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng kiểm tra thực tế

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa APEC 2027 ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027; đồng thời đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn, kịp thời báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn thiện đề án tổng thể về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, tuần phim, quảng bá du lịch gắn với Năm APEC 2027.

Vũ Hồ Điệp/VOV1
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