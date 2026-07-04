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Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 40 Đảng Cộng sản Pháp

Thứ Bảy, 06:42, 04/07/2026
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VOV.VN - Từ ngày 3-5/7, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đã tham dự Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp tại thành phố Lille và triển khai nhiều hoạt động đối ngoại song phương quan trọng.

 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel đã đánh giá những dấu ấn và thành tựu của Đảng trong 3 năm qua, đồng thời tái khẳng định cam kết trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động. Ông cũng nhấn mạnh thông điệp đoàn kết quốc tế, ủng hộ hòa bình trên thế giới và khẳng định quyết tâm đưa ra các chiến lược hành động nhằm củng cố lực lượng cánh tả trong thời gian tới.

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Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel đã đánh giá những dấu ấn và thành tựu của Đảng trong 3 năm qua (Ảnh: Anh Tuấn)

Trong thời gian diễn ra Đại hội, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc hội đàm với Bí thư toàn quốc Fabien Roussel. Thông báo với lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp về kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những thành tựu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Pháp và Đảng Cộng sản Pháp. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, biết ơn sự ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản Pháp đã dành cho các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Nhân dịp này, ông Nguyễn Kim Sơn đã trân trọng trao Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Đại hội lần thứ 40 Đảng Cộng sản Pháp.

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Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tham dự Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp tại thành phố Lille (Ảnh: Anh Tuấn)

Thay mặt Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp, Bí thư toàn quốc Fabien Roussel chân thành cảm ơn sự tham dự của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được, coi đây là một mô hình thành công của chủ nghĩa xã hội.

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Ông Nguyễn Kim Sơn (phải) trân trọng trao Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Đại hội lần thứ 40 Đảng Cộng sản Pháp (Ảnh: Anh Tuấn)

Ông Fabien Roussel nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, thủy chung đặc biệt giữa hai Đảng có bề dày lịch sử bền chặt, được đặt nền móng từ năm 1920 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Nhằm đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, ông Roussel đề nghị hai Đảng tiếp tục tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đồng thời phát huy vai trò nhằm thúc đẩy, mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng như giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ…

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Đoàn cũng đã có cuộc làm việc, trao đổi với Chủ tịch Viện Nghiên cứu Gabriel Péri về tình hình phong trào cộng sản, đồng thời thống nhất một số biện pháp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận của hai Đảng (Ảnh: Anh Tuấn)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn cũng đã có cuộc làm việc, trao đổi với Chủ tịch Viện Nghiên cứu Gabriel Péri về tình hình phong trào cộng sản, đồng thời thống nhất một số biện pháp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu lý luận của hai Đảng.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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