Hàng trăm nghìn người tuần hành khắp nước Pháp trong ngày Quốc tế Lao động

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng và tổ chức công đoàn, dữ liệu năm 2026 ghi nhận số lượng người tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc dao động trong khoảng từ 157.000 đến 300.000 người, gần tương đương với con số của năm 2025, cho thấy mức độ huy động ở quy mô trung bình so với các làn sóng phản đối lớn trong những năm gần đây.

Khoảng từ 20.000 đến 40.000 người đã tham gia đoàn tuần hành tại Pa-ri, di chuyển theo lộ trình quen thuộc từ Quảng trường Place de la République đến Place de la Nation.

Các cuộc tuần hành được phát động bởi các tổ chức công đoàn, trong đó có Tổng Liên đoàn Lao động Pháp, tập trung vào các yêu sách tăng lương, nâng cao sức mua và phản đối những chính sách bị cho là bất lợi đối với người lao động. Bên cạnh đó, những lo ngại liên quan đến giá năng lượng gia tăng và tác động lan tỏa từ căng thẳng địa chính trị quốc tế cũng được nêu bật trong các khẩu hiệu biểu tình.

Không khí tại thủ đô Paris nhìn chung diễn ra trong trật tự, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh. Dù vậy, một số sự cố rải rác đã được ghi nhận tại các thành phố khác như Lyon, song không leo thang thành bạo lực quy mô lớn.

So với các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối cải cách hưu trí trước đây, quy mô các cuộc tuần hành năm nay được đánh giá là khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng các cuộc xuống đường lần này phản ánh một trạng thái “bất mãn âm ỉ” trong xã hội Pháp, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và đời sống người dân chịu nhiều sức ép.

Diễn biến này cũng được theo dõi sát sao khi nước Pháp đang tiến gần tới các mốc chính trị quan trọng, đặc biệt là cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027, nơi các vấn đề về thu nhập, phúc lợi và ổn định kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục là tâm điểm tranh luận.