中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng trăm nghìn người tuần hành khắp nước Pháp trong ngày Quốc tế Lao động

Thứ Bảy, 14:36, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 1/5, hàng trăm nghìn người đã tham gia các cuộc tuần hành trên khắp nước Pháp, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Sự kiện này thể hiện sự bất bình của một bộ phận người dân trước áp lực về chi phí sinh hoạt và những bất ổn kinh tế - xã hội hiện tại.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng và tổ chức công đoàn, dữ liệu năm 2026 ghi nhận số lượng người tham gia các cuộc tuần hành trên toàn quốc dao động trong khoảng từ 157.000 đến 300.000 người, gần tương đương với con số của năm 2025, cho thấy mức độ huy động ở quy mô trung bình so với các làn sóng phản đối lớn trong những năm gần đây.

hang tram nghin nguoi tuan hanh khap nuoc phap trong ngay quoc te lao dong hinh anh 1
Không khí tại thủ đô Paris nhìn chung diễn ra trong trật tự, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh. Ảnh: Le Monde

Khoảng từ 20.000 đến 40.000 người đã tham gia đoàn tuần hành tại Pa-ri, di chuyển theo lộ trình quen thuộc từ Quảng trường Place de la République đến Place de la Nation.

Các cuộc tuần hành được phát động bởi các tổ chức công đoàn, trong đó có Tổng Liên đoàn Lao động Pháp, tập trung vào các yêu sách tăng lương, nâng cao sức mua và phản đối những chính sách bị cho là bất lợi đối với người lao động. Bên cạnh đó, những lo ngại liên quan đến giá năng lượng gia tăng và tác động lan tỏa từ căng thẳng địa chính trị quốc tế cũng được nêu bật trong các khẩu hiệu biểu tình.

Không khí tại thủ đô Paris nhìn chung diễn ra trong trật tự, dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh. Dù vậy, một số sự cố rải rác đã được ghi nhận tại các thành phố khác như Lyon, song không leo thang thành bạo lực quy mô lớn.

So với các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối cải cách hưu trí trước đây, quy mô các cuộc tuần hành năm nay được đánh giá là khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng các cuộc xuống đường lần này phản ánh một trạng thái “bất mãn âm ỉ” trong xã hội Pháp, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm lại và đời sống người dân chịu nhiều sức ép.

Diễn biến này cũng được theo dõi sát sao khi nước Pháp đang tiến gần tới các mốc chính trị quan trọng, đặc biệt là cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027, nơi các vấn đề về thu nhập, phúc lợi và ổn định kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục là tâm điểm tranh luận.

iran_hat_nhan.jpg

Toàn cảnh quốc tế trưa 2/5: Iran gửi tín hiệu đàm phán mới

VOV.VN - Theo một nguồn tin ngoại giao Iran chia sẻ với Al Jazeera rằng Tehran ngày 30/4 gửi một đề xuất mới tới các bên trung gian Pakistan nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nội dung đề xuất này, song diễn biến cho thấy các kênh đối thoại vẫn đang được duy trì.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Tag: tuần hành ở Pháp Quốc tế Lao động hàng nghìn người tuần hành chi phí sinh hoạt bất ổn kinh tế ngày 1-5
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thượng Hải sắp xây vòng đu quay không trục cao nhất thế giới
Thượng Hải sắp xây vòng đu quay không trục cao nhất thế giới

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa - du lịch với hàng loạt dự án quy mô lớn, trong đó nổi bật nhất là kế hoạch xây dựng vòng đu quay không trục cao nhất thế giới tại khu vực ven sông Bảo Sơn.

Thượng Hải sắp xây vòng đu quay không trục cao nhất thế giới

Thượng Hải sắp xây vòng đu quay không trục cao nhất thế giới

VOV.VN - Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa - du lịch với hàng loạt dự án quy mô lớn, trong đó nổi bật nhất là kế hoạch xây dựng vòng đu quay không trục cao nhất thế giới tại khu vực ven sông Bảo Sơn.

Vệ binh Iran ban bố quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư
Vệ binh Iran ban bố quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư

VOV.VN - Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang siết chặt kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng bằng những quy định mới đối với vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Động thái này báo hiệu ý định của Iran nhằm khẳng định vị thế trong khu vực.

Vệ binh Iran ban bố quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư

Vệ binh Iran ban bố quy định mới về kiểm soát eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư

VOV.VN - Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang siết chặt kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng bằng những quy định mới đối với vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Động thái này báo hiệu ý định của Iran nhằm khẳng định vị thế trong khu vực.

Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5
Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5

VOV.VN - Trong vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5/2026, Trung Quốc sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn, gồm khôi phục uy quyền Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị cho Trung Đông và hỗ trợ châu Phi phát triển ổn định.

Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5

Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 5

VOV.VN - Trong vai trò Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 5/2026, Trung Quốc sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn, gồm khôi phục uy quyền Hiến chương Liên Hợp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị cho Trung Đông và hỗ trợ châu Phi phát triển ổn định.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ