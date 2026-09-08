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Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Hội nghị Đối thoại liên lục địa

Thứ Ba, 18:57, 08/09/2026
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VOV.VN - Từ ngày 6 - 9/9/2026, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị thứ nhất Đối thoại liên lục địa giữa các chính đảng (ICDPP) tại Seoul, Hàn Quốc.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện của 21 chính đảng, tổ chức và mạng lưới chính đảng từ châu Á, châu Phi, châu Âu và Mỹ Latinh. Hội nghị tập trung trao đổi về vai trò và hợp tác chính đảng trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới. Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các chính đảng nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết, ứng phó với các thách thức chung, đồng thời khẳng định mong muốn ICDPP sẽ là một diễn đàn tự nguyện thúc đẩy trao đổi, hợp tác và xây dựng niềm tin giữa các chính đảng trên toàn thế giới.

Doan dai bieu Dang cong san viet nam tham du hoi nghi Doi thoai lien luc dia hinh anh 1
Trưởng đoàn Trần Thanh Lâm (thứ 3 từ bên trái sang) chụp ảnh cùng Đoàn Chủ tịch Hội nghị.

Phát biểu tại phiên toàn thể, đồng chí Trần Thanh Lâm nhận định, thế giới đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc, ảnh hưởng trực tiếp đến hòa bình, ổn định và triển vọng phát triển của mỗi quốc gia. Đồng chí nhấn mạnh các chính đảng cần xác lập tầm nhìn phát triển phù hợp, đặt lợi ích và nguyện vọng của người dân ở vị trí trung tâm. Đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị phát huy vai trò của hợp tác chính đảng trong kết nối các lực lượng chính trị, tạo nền tảng hợp tác giữa các quốc gia, đồng thời quản lý khác biệt, ngăn ngừa đối đầu và xung đột. 

Chia sẻ về thực tiễn của Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Lâm nêu bật những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của 40 năm Đổi mới và những bài học xuyên suốt về kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội gắn với không ngừng đổi mới, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững độc lập, tự chủ gắn với chủ động hội nhập quốc tế. Đồng chí khẳng định đối ngoại Đảng tiếp tục phát huy vai trò xây dựng nền tảng chính trị, củng cố tin cậy và tăng cường quan hệ với các chính đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Đồng chí nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ thúc đẩy hợp tác với các chính đảng, mạng lưới chính đảng. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã sẵn sàng đăng cai Hội nghị Toàn thể ICAPP lần thứ 14 vào năm 2028.

Nhân dịp dự Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm đã có cuộc trao đổi với bà Sofía Carvajal Isunza, Thư ký điều hành Hội nghị Thường trực các chính đảng Mỹ Latinh và Caribe (COPPPAL), Bí thư phụ trách đối ngoại Đảng Cách mạng Thể chế Mexico (PRI). Đồng chí Trần Thanh Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Mexico, đánh giá cao vai trò của PRI và COPPPAL, đồng thời đề nghị tăng cường tiếp xúc, hợp tác góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với Mexico và các nước Mỹ Latinh.

Cùng dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân có các cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Chung Eui-yong, Trưởng Khối nghị sĩ Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc Han Byung-do.

Doan dai bieu Dang cong san viet nam tham du hoi nghi Doi thoai lien luc dia hinh anh 2
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP Chung Eui-yong.

Tại các cuộc gặp, Thứ trưởng đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, chúc mừng phía Hàn Quốc và ICAPP tổ chức thành công Hội nghị ICDPP lần đầu tiên. Hai bên đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Hội nghị Toàn thể ICAPP, chuẩn bị cho việc Việt Nam đăng cai Hội nghị Toàn thể ICAPP lần thứ 14 năm 2028. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cũng gặp ông Zafer Sirakaya, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Công lý và Phát triển Thổ Nhĩ Kỳ (Đảng AK). Hai bên khẳng định ủng hộ thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng AK, trong đó có việc sớm ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Đảng và tăng cường trao đổi, tiếp xúc song phương.

Việc tham dự Hội nghị ICDPP thể hiện sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam tại các cơ chế đa phương chính đảng, góp phần mở rộng quan hệ với các chính đảng, tổ chức và mạng lưới chính đảng tại châu Á và trên thế giới.

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Tăng cường đối thoại giữa các chính Đảng khu vực châu Á

VOV.VN - Sáng 26/5, Hội nghị đối thoại giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính đảng các nước láng giềng với chủ đề “Xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai láng giềng: Hành động của các chính Đảng” chính thức khai mạc tại Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Văn Hiếu/VOV1
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