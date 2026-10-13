Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Peru

Từ ngày 9 đến 12/10/2026, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Peru, nhằm tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng, tổ chức chính trị, xã hội của Peru, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Peru, Đảng Cộng sản Peru – Tổ quốc Đỏ, Bộ Ngoại giao Peru, Viện Chính sách công Peru, Tổng Liên đoàn Lao động Peru và đại diện Công ty Bitel (Viettel Peru).

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam chụp ảnh chung cùng lãnh đạo Đảng Cộng sản Peru. (Ảnh: Đoàn cung cấp)

Tại các cuộc làm việc với đồng chí Domingo Cabrera Toro, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru và đồng chí Manuel Guerra Velásquez, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Peru – Tổ quốc Đỏ (Patria Roja), hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, truyền thống quan hệ hữu nghị và những điểm tương đồng về mục tiêu, lý tưởng; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, nghiên cứu lý luận, hoạt động chính trị, xã hội và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng.

Lãnh đạo các đảng, bạn đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội to lớn của Việt Nam qua 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là nhân tố quyết định bảo đảm năng lực lãnh đạo, uy tín và vai trò của Đảng trong tiến trình phát triển đất nước.

Hai bên thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ thông qua duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, mở rộng giao lưu giữa các tổ chức chính trị, xã hội, giới nghiên cứu và thế hệ trẻ. Đặc biệt, hai bên trao đổi về việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng Đảng, phát triển đất nước; đồng thời đề xuất thúc đẩy sáng kiến thành lập Nhà hữu nghị Việt Nam tại Peru, góp phần giới thiệu lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và những thành tựu của công cuộc đổi mới, qua đó tăng cường hiểu biết, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Trong cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao Peru, hai bên trao đổi về tình hình quan hệ song phương, phương hướng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm và phát huy vai trò của các kênh đối ngoại trong tăng cường tin cậy chính trị, đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả.

Với Tổng Liên đoàn Lao động Peru, Đoàn trao đổi về tình hình phong trào công nhân, hoạt động công đoàn và những vấn đề đặt ra đối với người lao động; chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong phát triển kinh tế – xã hội.

Các nội dung làm việc với Viện Chính sách công Peru cũng góp phần mở rộng trao đổi về nghiên cứu, hoạch định chính sách và chia sẻ kinh nghiệm phát triển của mỗi nước. Trong chương trình công tác, Đoàn tìm hiểu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Bitel tại Peru, trao đổi về vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong phát triển hạ tầng viễn thông, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường kết nối giữa hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Peru.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Peru (PCP) Domingo Cabrera Toro. (Ảnh: Đoàn cung cấp)

Phát biểu tại các cuộc làm việc, ông Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với các chính đảng, tổ chức chính trị, xã hội của Peru; khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, đường lối chính trị của mỗi bên và phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước.

Chia sẻ về những thành tựu, định hướng phát triển của Việt Nam, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước; đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ông Hoàng Phúc Lâm bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thúc đẩy các sáng kiến giao lưu, kết nối nhân dân, góp phần củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Peru.

Nhân dịp này, Đoàn đã trao tặng các đối tác cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, góp phần giới thiệu những quan điểm, định hướng chiến lược và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời thúc đẩy trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và phát triển đất nước giữa hai bên.