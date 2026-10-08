Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự Đại hội đồng IPU-153

Đáng chú ý, IPU-153 đã chính thức chào đón Quốc hội Naoero trở thành thành viên thứ 184 và thông qua Nghị quyết “Phát triển xã hội bao trùm cho mọi người: Các chiến lược của nghị viện nhằm thúc đẩy quyền và trao quyền cho người khuyết tật”.

Nghị quyết khẳng định sự hòa nhập của người khuyết tật là vấn đề về quyền con người, bình đẳng và đại diện dân chủ; nhấn mạnh trách nhiệm của nghị viện trong hoàn thiện pháp luật, bảo đảm ngân sách và giám sát thực hiện Công ước LHQ về quyền của người khuyết tật (CRPD); kêu gọi xóa bỏ phân biệt đối xử, các rào cản pháp lý và bảo đảm người khuyết tật được tham gia thực chất vào xây dựng chính sách, bầu cử và hoạt động nghị viện; tăng cường khả năng tiếp cận của người khuyết tật đối với các cơ sở hạ tầng, giáo dục, việc làm, dịch vụ công, ứng dụng công nghệ; đề xuất thúc đẩy hợp tác liên nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và thành lập cơ chế thường trực về người khuyết tật trong IPU.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ IPU-153 và có các cuộc hội kiến, trao đổi với Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Anda Filip, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cảm ơn Chủ tịch IPU Tulia Acksonvà Quốc hội Tanzania đã đăng cai IPU-153, đồng thời ghi nhận những đóng góp của bà Tulia Ackson trong nhiệm kỳ Chủ tịch IPU; đề nghị bà Ackson với tư cách nguyên Chủ tịch Quốc hội Tanzania ủng hộ thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Tanzania tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch IPU Tulia Ackson cảm ơn các hoạt động hợp tác Việt Nam với IPU và sự ủng hộ, tôn trọng của Việt Nam đối với các giá trị của IPU; đánh giá cao tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam hiện nay cao hơn tỷ lệ trung bình của thế giới; mong muốn Quốc hội Việt Nam xem xét đăng cai các sự kiện của IPU trong thời gian tới; khẳng định IPU sẵn sàng hỗ trợ nâng cao năng lực cho các đại biểu quôc hội thông qua các chương trình được thiết kế riêng và sẵn sàng hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của Quốc hội.

Tổng Thư ký IPU Anda Filip bày tỏ có tình cảm gần gũi, gắn bó với Việt Nam;cảm ơn Việt Nam ủng hộ việc đảm nhiệm Tổng Thư ký IPU; bày tỏ ấn tượng tốt đẹp từng phối hợp trong việc tổ chức các sự kiện quan trọng như Đại hội đồng IPU132, Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Việt Nam; khẳng định cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường quan hệ hợp tác và sự gắn kết giữa IPU với Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chúc mừng bà Anda Filip được các nước tin tưởng ủng hộ đảm nhiệm cương vị Tổng Thư ký IPUvà bày tỏ ủng hộ vai trò lãnh đạo của bà Filip tại IPU; đề nghị hỗ trợ Quốc hội Việt Nam nâng cao năng lực lập pháp, giám sát, tăng cường tham gia các cơ chế chuyên môn của IPU và phối hợp tổ chức các hoạt động, diễn đàn chuyên đề tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova bày tỏ vui mừng việc hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong tháng 5/2025, trên cơ sở đó mong muốn Việt Nam ủng hộ ứng cử vào vị trí Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2026-2029, cho biết là đại diện đầu tiên của Nhóm địa chính trị Á – Âu tại IPU. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao ứng cử, năng lực lãnh đạo của bà Gafarova và mời bà cùng các Lãnh đạo Quốc hội Azerbaijan sớm thăm Việt Nam.

Hội kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hunsen; cho biết hết sức coi trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2027 để đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; đánh giá quan hệ hai nước thời gian qua luôn phát triển tốt đẹp và đề nghị Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Ouch Borith bày tỏ vui mừng trước quan hệ truyền thống giữa hai nước luôn phát triển tốt đẹp trong thời gian qua, khẳng định luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đồng thời đề nghị hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và mở các đường thông quan thuận lợi cho hàng hóa mỗi bên tiếp cận thị trường của nhau.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào Khaykhamphithoune Phoxay trân trọng cảm ơn lời thăm hỏi và chúc mừng của các Lãnh đạo Việt Nam, khẳng định sẽ phối hợp hiệu quả để triển khai việc trao đổi đoàn cấp cao và tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Lào có tân Thủ tướng Chính phủ Saleumxay Kommasith và tân Chủ tịch quốc hội Sonexay Siphandone; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt; đánh giá cao việc hai nước phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (08-09/10/2026).

Kết thúc hoạt động trong khuôn khổ IPU-153, chiều tối ngày 08/10/2026, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Tanzania về nước.