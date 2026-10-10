Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhìn từ 72 năm giải phóng Thủ đô

Ngày 10/10/1954, quân đội ta tiến vào tiếp quản Hà Nội, đánh dấu thời khắc Thủ đô hoàn toàn giải phóng sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Sự kiện này là biểu tượng của ý chí độc lập, tự chủ, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc, đồng thời mở ra ngày đoàn tụ cho những người con Hà Nội sau nhiều năm xa cách. Như Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nhắc đến, đó là "một cuộc hội tụ lịch sử".

Suốt 72 năm từ ngày giải phóng (10/10/1954-10/10/2026), Hà Nội đã từng bước vượt qua những hậu quả nặng nề của chiến tranh, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội và khẳng định vững chắc vị thế là trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục và khoa học - công nghệ của cả nước.

Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Lê Việt Khánh

Hà Nội hôm nay đã và đang phát triển mạnh mẽ, khẳng định là vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của cả nước.

Trong 9 tháng năm 2026, Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,85%, riêng quý III tăng 10,02%; thu hút vốn FDI đạt hơn 4 tỷ USD. Thành phố cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và duy trì 4 năm liên tiếp dẫn đầu cả nước về Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII).

Đặc biệt, với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được phê duyệt tháng 5/2026, Hà Nội đang định hình không gian phát triển mới theo hướng đa trung tâm, xanh, thông minh, hiện đại, lấy con người làm trung tâm, đồng thời gìn giữ bản sắc nghìn năm văn hiến.

Quy hoạch 100 năm không chỉ xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại mà còn hướng đến mục tiêu mọi người dân được thụ hưởng từ thành quả phát triển, đồng thời gìn giữ, trao truyền những di sản quý báu cho thế hệ mai sau.

Mỗi giai đoạn phát triển đòi hỏi phương thức lãnh đạo phù hợp

Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy sự phát triển không chỉ đòi hỏi quyết tâm chính trị mà còn cần phương thức lãnh đạo phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tuy nhiên, những cách làm phát huy hiệu quả trong giai đoạn trước chưa chắc đáp ứng được yêu cầu mới nếu không được điều chỉnh kịp thời.

Theo Thượng tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, bài học quan trọng từ quá trình xây dựng và phát triển Hà Nội là phương thức lãnh đạo phải xuất phát từ thực tiễn.

“Để có chủ trương đúng đắn, cần thường xuyên tổng kết thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo, nhận diện đúng vấn đề và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Đồng thời, phương thức lãnh đạo cần được điều chỉnh kịp thời khi điều kiện phát triển thay đổi, tránh tư duy chủ quan, áp dụng máy móc kinh nghiệm cũ hoặc chậm thích ứng với yêu cầu thực tiễn”, Thượng tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy nhấn mạnh.

Bài học này càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tại Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đặt trong hành trình phát triển của Hà Nội, yêu cầu này cho thấy tính cấp thiết của việc đổi mới cách lãnh đạo để đáp ứng những vấn đề ngày càng phức tạp, liên kết chặt chẽ trong một đô thị đặc biệt.

Đổi mới phương thức lãnh đạo để chủ trương đi vào cuộc sống

Hà Nội hiện phải giải quyết đồng thời nhiều yêu cầu về quy hoạch, giao thông, môi trường, nhà ở, an sinh xã hội và bảo tồn di sản. Những vấn đề này không tồn tại riêng lẻ mà có quan hệ tác động qua lại, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự phối hợp giữa các cấp, ngành và khả năng xử lý linh hoạt những vướng mắc từ thực tế.

Trong bối cảnh đó, đổi mới phương thức lãnh đạo trước hết phải thể hiện ở việc gắn hoạch định chủ trương với tổ chức thực hiện. Nếu chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, phối hợp thiếu đồng bộ hoặc không giải quyết được những vấn đề đặt ra, hiệu quả lãnh đạo sẽ bị hạn chế. Vì vậy, yêu cầu đổi mới cần hướng đến khắc phục khoảng cách giữa định hướng và thực thi, giữa mục tiêu được xác định với những chuyển biến thực tế trong đời sống.

Thượng tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam

"Đối với Hà Nội, điều này có thể được nhìn nhận từ chính những vấn đề người dân quan tâm hằng ngày. Hiệu quả của công tác lãnh đạo, điều hành không chỉ nằm ở các chương trình, kế hoạch được ban hành mà còn thể hiện qua khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện chất lượng sống và bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa hiện đại hóa đô thị với gìn giữ bản sắc văn hóa", Thượng tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy nói.

Cùng với đó, phát huy vai trò của nhân dân cũng là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng lãnh đạo. Theo Thượng tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy, chủ trương, chính sách chỉ đi vào cuộc sống khi xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người dân và nhận được sự đồng thuận, tham gia của toàn xã hội. Đây cũng là điểm cốt lõi trong yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo: Không chỉ nâng cao năng lực ra quyết định mà còn tăng cường mối liên hệ với nhân dân, bảo đảm các quyết sách xuất phát từ thực tiễn và hướng đến lợi ích thiết thực của cộng đồng.

Phát huy truyền thống, tạo động lực cho chặng đường mới

Một yêu cầu khác là gắn đổi mới phương thức lãnh đạo với trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Theo Thượng tá, Tiến sĩ Trần Hữu Huy, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm sẽ góp phần rút ngắn quy trình xử lý công việc, nâng cao tính chủ động của cơ quan thực thi quyền lực. Tuy nhiên, việc giao quyền phải gắn với điều kiện thực hiện và cơ chế đánh giá kết quả. Trách nhiệm của cán bộ không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành quy trình mà còn ở khả năng giải quyết công việc và tạo ra chuyển biến thực chất.

Với Hà Nội, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền có ý nghĩa đặc biệt bởi sự phát triển của Thủ đô không chỉ tác động đến đời sống hàng triệu người dân mà còn gắn với vai trò đầu tàu, trung tâm của cả nước. Khi phương thức lãnh đạo được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, phân định rõ trách nhiệm, thành phố sẽ có thêm điều kiện để tháo gỡ những điểm nghẽn, giải quyết các thách thức phát triển và đáp ứng tốt hơn yêu cầu đặt ra trong những giai đoạn tiếp theo.

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ là dịp nhắc nhớ một dấu mốc lịch sử vẻ vang, mà còn là cơ hội nhìn lại những bài học cho chặng đường phía trước. Từ hành trình Hà Nội đã đi qua, có thể thấy đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền chính là yêu cầu để những mục tiêu đúng đắn được chuyển hóa thành hành động hiệu quả, để truyền thống trở thành động lực phát triển và để thành quả phát triển thực sự chạm đến nhân dân.