Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và cách mạng

Chiều 15/2, tại Bến Tre, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 – 15/2/2023).

Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Huỳnh Tấn Phát diễn ra tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bến Tre và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện gia đình ông Huỳnh Tấn Phát và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ôn lại những chặng đường vẻ vang mà ông Huỳnh Tấn Phát đã đi qua và khẳng định, ông Huỳnh Tấn Phát là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam; một nhà trí thức giàu lòng yêu nước, một kiến trúc sư tài năng, có uy tín lớn; tấm gương tiêu biểu của khối đại đoàn kết dân tộc; người cộng sản kiên trung, mẫu mực, suốt đời phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Với phẩm chất, tài năng, uy tín và nhiệt huyết cách mạng, ông đã được Đảng và nhân dân ta tin tưởng giao nhiều trọng trách. Ông Huỳnh Tấn Phát nguyên là Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nhà trí thức uy tín lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, kiến trúc sư tài năng, sáng tạo. Dù ở cương vị nào đồng chí cũng đem hết sức mình, trí tuệ, nhiệt huyết và tài năng để cống hiến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

“Trong cuộc đời đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, ông Huỳnh Tấn Phát đã hoạt động không ngừng nghỉ, phấn đấu hết sức mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, vì lý tưởng cộng sản cao đẹp. Cuộc đời của đồng chí Huỳnh Tấn Phát rực sáng những tình cảm sâu sắc và bao la đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Học tập, noi theo gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Huỳnh Tấn Phát luôn phấn đấu không ngừng trên hành trình khát vọng: Tổ quốc được độc lập và thống nhất; nhân dân được tự do, ấm no, hạnh phúc; nhân loại được sống trong hòa bình và hữu nghị”, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ.

“Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần suốt đời học tập, tu dưỡng, rèn luyện, vươn tới tầm cao của trí tuệ, trở thành một nhà trí thức cách mạng, một nhân cách lớn. Trong sinh hoạt và tác phong hàng ngày, đồng chí Huỳnh Tấn Phát là một hình mẫu giản dị, thanh tao, khiêm nhường; luôn cởi mở, chân tình và chia sẻ; mọi người có dịp gần gũi đều cảm nhận ở đồng chí dáng dấp của những người thân yêu nhất trong gia đình, vừa nghiêm khắc, vừa thân thiết, độ lượng và đầy tính nhân văn sâu sắc. Tình cảm chân thành, sâu sắc của đồng chí không chỉ dành cho đồng bào, đồng chí, mà còn sâu đậm, gần gũi, thắm thiết với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre - quê hương nghĩa nặng tình sâu đã sản sinh, nuôi dưỡng, hình thành và hun đúc lên một nhân cách lớn Huỳnh Tấn Phát”, Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh ông Huỳnh Tấn Phát là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta cùng nhau ôn lại những công lao, cống hiến to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; đúc kết những bài học bổ ích cho công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta.

Ông Huỳnh Tấn Phát - nhà lãnh đạo tài năng của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam; một nhà trí thức giàu lòng yêu nước

Cuộc đời, sự nghiệp và tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của ông Huỳnh Tấn Phát đã để lại cho chúng ta bài học quý báu về lựa chọn lý tưởng sống, lựa chọn con đường đấu tranh cách mạng vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đó còn là bài học về tính kiên định và lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc và nhân dân; về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; về sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân; về không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

“Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát mãi mãi là niềm tự hào của tất cả chúng ta, luôn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục vững vàng, kiên định trên con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh, hạnh phúc”, Thủ tướng nhấn mạnh./.