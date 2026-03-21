"Đồng chí Lê Khả Phiêu - người chiến sĩ cách mạng kiên trung"

Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản trung kiên, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế; người con ưu tú của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. (Ảnh: Trọng Phú)

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết: "Trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đối với Đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Khả Phiêu là một người con ưu tú, niềm tự hào của quê hương, dù bất cứ cương vị nào, đồng chí luôn dành tình cảm sâu đậm, sự quan tâm đặc biệt, sự phát triển của tỉnh nhà, là tấm gương về ý chí, nghị lực, đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thanh Hóa noi theo".

Tại hội thảo, các tham luận tập trung làm rõ 5 vấn đề lớn về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Lê Khả Phiêu. Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam khẳng định, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn quan tâm, chăm lo tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, lan tỏa truyền thống lấy dân làm gốc - điều này được thể hiện rất rõ khi đồng chí giữ cương vị Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 2.

Tại buổi hội thảo, bà Lê Thị Thu Hồng, con gái cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu bày tỏ tình cảm chân thành với Ban tổ chức hội thảo. Đồng thời chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ về cuộc đời cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam cho biết: "Trong Tổng tiến công Xuân 1975, Quân đoàn 2 được giao nhiệm vụ vượt sông tiến vào Sài Gòn thì khó khăn, làm sao để đủ phương tiện để vượt sông, mà cuộc vượt phà Cát Lái trưa 30/4/1975 là cuộc vượt sông lịch sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại phà Cát Lái, đồng chí đã vận động đồng bào cho mượn thuyền, ghe để cùng đơn vị vượt sông vào Sài Gòn. Điều đó thể hiện rõ vai trò lấy dân làm gốc, làm tốt công tác dân vận, nâng cao sức mạnh quân đội".

Cùng quan điểm lấy dân làm gốc, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thế, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng cho rằng, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn coi trọng và phát huy nhân tố con người, đặc biệt là nhân dân vùng chiến sự, chiến sĩ cầm súng trên chiến trường.

Toàn cảnh Hội thảo.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thế cho biết: "Nét đặc sắc trong tư duy và phong cách quân sự riêng của đồng chí Lê Khả Phiêu là cách đánh giặc. Cách đánh vừa thể hiện khoa học nghệ thuật, quân sự, vừa rất đậm chất nhân văn của người cán bộ dày dạn trận mạc. Quan điểm chỉ đạo của đồng chí là đánh địch nhưng phải giữ dân, giữ địa bàn, giúp dân sống được, dùng dân giữ đất, làm cho địch hết chỗ dựa. Đánh thế nào để giảm thương vong, tổn thất, không phải kéo dài thời gian; đánh, làm tan rã ý chí, tinh thần, chia rẽ nội bộ đối phương".

Với gần 90 tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng liên tục và hơn 70 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập, noi theo.