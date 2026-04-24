  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026

Thứ Sáu, 10:33, 24/04/2026
VOV.VN - Đồng Nai đáp ứng đầy đủ 5/5 điều kiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và 7/7 tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chính thức trở thành thành phố từ 30/4/2026.

Sáng 24/4, Quốc hội làm việc tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến về Đề án thành lập thành phố Đồng Nai.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Đề án nhận được 44 lượt ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội. Đa số ý kiến thống nhất cao về sự cần thiết thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số hiện có.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu

Theo đánh giá, Đồng Nai đáp ứng đầy đủ 5/5 điều kiện theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và 7/7 tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đề án xác định Đồng Nai sẽ phát triển theo mô hình kinh tế công nghiệp công nghệ cao, bền vững, với các trụ cột gồm sản xuất chế tạo xanh, tiên tiến; Nông nghiệp công nghệ cao; Trung tâm logistics quy mô quốc tế; Trung tâm đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời Đồng Nai cũng được định hướng trở thành đô thị động lực, liên kết chặt chẽ và chia sẻ phát triển với TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.

Chính phủ cho biết sẽ hoàn thiện quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trong năm 2026; đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông liên vùng, đặc biệt là kết nối sân bay Long Thành.

Mục tiêu đến năm 2030, khoảng 50% đơn vị hành chính cấp xã của Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị. Các dự án hạ tầng kỹ thuật như cấp thoát nước, xử lý rác thải, giao thông công cộng sẽ được đẩy nhanh triển khai.

Đồng Nai định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, tăng sử dụng năng lượng tái tạo và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Sông Đồng Nai được xác định là trục cảnh quan và phát triển đô thị ven sông, kết hợp hài hòa giữa kinh tế, môi trường và chất lượng sống.

Bên cạnh đó, tỉnh đặt mục tiêu phát triển ít nhất 65.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025–2030 nhằm đáp ứng nhu cầu người lao động.

Chính phủ nhấn mạnh định hướng phát triển cân bằng giữa các khu vực, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Khu vực Bình Phước (cũ) sẽ phát triển theo hướng sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững, mở rộng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản tiếp tục được ưu tiên triển khai.

478/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,6% tổng số đại biểu Quốc hội) thông qua dự thảo nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Sau khi thành lập, Đồng Nai sẽ kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp mô hình chính quyền đô thị, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý.

Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để tăng quyền tự chủ, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Công tác chuyển đổi tổ chức, giấy tờ, bộ máy sẽ được chuẩn bị đồng bộ, bảo đảm không gây xáo trộn cho người dân và doanh nghiệp.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai được kỳ vọng tạo cú hích lớn, đưa địa phương trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Với 478/487 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,6% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đồng ý thông qua dự thảo nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Nghị quyết sau khi thông qua có hiệu lực thi hành từ 30/4/2026.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương Quốc hội tiêu chuẩn đô thị loại I
Hôm nay, Quốc hội họp thông qua các chính sách mới về thuế, bế mạc kỳ họp thứ Nhất
VOV.VN - Hôm nay (24/4), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết quan trọng về thuế, quyết toán ngân sách nhà nước, phát triển văn hóa Việt Nam, thực hiện thí điểm chế định luật sư công...

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
VOV.VN - Sáng nay (23/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4.

