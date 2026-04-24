  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hôm nay, Quốc hội họp thông qua các chính sách mới về thuế, bế mạc kỳ họp thứ Nhất

Thứ Sáu, 05:32, 24/04/2026
VOV.VN - Hôm nay (24/4), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết quan trọng về thuế, quyết toán ngân sách nhà nước, phát triển văn hóa Việt Nam, thực hiện thí điểm chế định luật sư công...

Theo chương trình kỳ họp, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết sau: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

hom nay, quoc hoi hop thong qua cac chinh sach moi ve thue, be mac ky hop thu nhat hinh anh 1

Tiếp đó, Quốc hội họp riêng, nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và biểu quyết thông qua Nghị quyết nêu trên.

Sau đó, Quốc hội họp phiên bế mạc, tiến hành thủ tục biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết sau: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030; Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Nguyễn Trang/VOV.VN
ĐBQH đề xuất giáo viên dạy thêm chính học sinh của mình nếu có ngân hàng đề thi
VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp xây dựng ngân hàng đề thi do Bộ GD-ĐT quản lý phục vụ kiểm tra, đánh giá. Khi đó, giáo viên có quyền được dạy thêm chính học sinh của mình trên lớp. Đề xuất này được đưa ra nhằm hạn chế những tiêu cực phát sinh từ dạy thêm, học thêm.

ĐBQH: Nhiều kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết đến cùng
VOV.VN - Liên quan đến kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, các đại biểu Quốc hội cho rằng, khoảng 98% nội dung trả lời chủ yếu dừng ở mức giải trình, cung cấp thông tin. Nhiều kiến nghị chưa được giải quyết đến cùng, trả lời còn chung chung, thiếu lộ trình và chưa xác định rõ trách nhiệm.

Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), có hiệu lực từ 1/1/2027
VOV.VN - Chiều 23/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 98,40% đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

