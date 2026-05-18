Đồng Nai sẵn sàng cho dấu mốc phát triển mới

Ngày 18/5, tại Đồng Nai diễn ra sự kiện công bố thành lập thành phố Đồng Nai - dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Trước đó, tháng 4/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 30 về việc thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số hiện nay. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình hoàn thiện các tiêu chí để Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phố Đồng Nai có vị trí địa lý tiếp giáp với TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia, tạo lợi thế kết nối vùng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng Nai sẽ phát triển, trở thành trục tăng trướng quan trọng của Đông Nam bộ

Sau quá trình sáp nhập tỉnh Đồng Nai và Bình Phước vào tháng 7/2025 theo chủ trương tái cấu trúc hành chính quốc gia, ngày 30/4/2026 đánh dấu mốc lịch sử khi thành phố Đồng Nai chính thức ra đời với 10 phường mới được thành lập trên cơ sở 10 xã cũ.

Đến nay, Đồng Nai cơ bản đáp ứng 7/7 tiêu chí theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với quy mô kinh tế đứng thứ tư cả nước, tỷ lệ đô thị hóa cao, cùng dự án Sân bay quốc tế Long Thành - hạt nhân tăng trưởng chiến lược, địa phương được kỳ vọng trở thành cực phát triển quan trọng của vùng Đông Nam bộ.

Những ngày qua, không khí tại các địa phương rất phấn khởi, người dân kỳ vọng hạ tầng, dịch vụ sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Điều mong muốn của người dân chúng tôi là tất cả cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện, đường xá... phát triển mạnh, xứng tầm với thành phố", ông Nguyễn Văn Luận, người dân phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai cảm thấy rất phấn khởi trước sự kiện trọng đại của Đồng Nai.