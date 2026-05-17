Đồng Nai siết chặt an ninh phục vụ lễ công bố thành lập thành phố

Sáng 17/5, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai đã kiểm tra một số khu vực, vị trí trọng điểm, các chốt, tuyến đường quan trọng bảo vệ an toàn cho Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Thủ trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố hắc nhở lực lượng đảm bảo an toàn tại điểm Trung tâm Thương mại du lịch thành phố Đồng Nai, phường Tân Triều (ảnh: Nguyệt Hà)

Thực hiện Kế hoạch 892 ngày 10/5 của Bộ CHQS thành phố Đồng Nai về phương án bảo vệ an toàn mục tiêu, khu vực trọng điểm phục vụ Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai, Bộ CHQS thành phố bố trí lực lượng trên tất cả các khu vực trọng điểm như: Quảng trường Trung tâm thương mại và du lịch thành phố tại phường Tân Triều; khách sạn The Mira Central Park; Thành ủy, UBND thành phố.

Đặc biệt, trên tuyến đường Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh dẫn về trung tâm nơi tổ chức lễ, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân thường trực các phường, xã được bố trí xen kẽ cùng công an và các lực lượng chức năng…, đảm bảo an toàn cho buổi lễ công bố.

Thượng tá Phạm Minh Trí, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đồng Nai cho biết, Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai diễn ra theo kế hoạch. Ngoài việc tham gia bảo đảm chốt, chặn và trực các khu vực trọng điểm, Bộ CHQS thành phố còn đảm nhiệm lắp đặt, bảo vệ an toàn khu vực bắn pháo hoa nổ chào mừng.

Theo đó, sẽ có 1.000 quả pháo hoa tầm cao và 200 giàn pháo hỏa thuật cùng đồng loạt được bắn sau khi diễn ra Lễ công bố vào tối 18/5.

Qua kiểm tra, đoàn nhắc nhở, chấn chỉnh một số vị trí trực, gác để cùng các lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi lễ diễn ra theo đúng kế hoạch.