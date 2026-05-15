Phó Chủ tịch Quốc hội: Xác định TP.HCM - Đồng Nai - Tây Ninh là cực tăng trưởng

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, quý I/2026, GRDP tăng 8,27%, cao nhất so với cùng kỳ trong khoảng 10 năm gần đây. Thu ngân sách Nhà nước duy trì đà tăng trưởng ổn định, cơ cấu thu chi được quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Công tác thực hiện các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông ghi nhận những bước tiến đột phá.

Tuy nhiên, TP.HCM vẫn còn đối mặt với nhiều điểm nghẽn về thể chế và nguồn lực. Thành phố kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026.

Đồng thời, tiếp tục xem xét hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách, huy động vốn, phân cấp, phân quyền và tổ chức chính quyền đô thị, tạo điều kiện để thành phố chủ động hơn trong huy động nguồn lực, xử lý các vấn đề phát sinh của "siêu đô thị".

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cho biết: Chỉ số GRDP quý I đạt 9,76%, tiệm cận mục tiêu 2 con số. Công tác triển khai các dự án giao thông quan trọng quốc gia và liên kết vùng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm tiến độ khởi công và thông xe kỹ thuật theo kế hoạch.

Ông Hà kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố về quản lý tài chính, quy hoạch và đất đai; đồng thời hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Còn ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho hay: GRDP quý I của tỉnh đạt 9,51%; công tác đầu tư công được đẩy mạnh tại các dự án giao thông liên kết vùng như đường Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM, góp phần mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của các địa phương trong triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, khu vực TP.HCM - Đồng Nai - Tây Ninh phải được xác định là không gian kinh tế liên kết chiến lược, đóng vai trò cực tăng trưởng của cả nước. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch đồng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển hạ tầng số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy mạnh mẽ hơn các cơ chế đặc thù hiện có. Đồng thời, đề nghị các tỉnh, thành rà soát kỹ tiến độ từng công trình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm thi công đồng bộ, đúng tiến độ các dự án hạ tầng giao thông chiến lược.

Đối với các dự án trọng điểm gồm sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 và Vành đai 4, ông yêu cầu tập trung cao độ để bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư; đặc biệt phải khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đất đai và giải ngân vốn.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ; xây dựng tiến độ chi tiết theo tuần, tháng; tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật; đồng thời phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong toàn bộ quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Hồng Diên yêu cầu đẩy nhanh phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; phát huy mạnh mẽ vai trò dẫn dắt của đầu tư công nhằm kích hoạt các nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực kết nối vùng và mở rộng không gian phát triển cho khu vực Đông Nam bộ.

Thời gian tới, các địa phương cần có đánh giá sâu hơn về hiệu quả của cơ chế điều phối liên vùng; nhìn nhận rõ những gì đã làm được và những gì còn vướng mắc để kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, khẩn trương báo cáo rõ hơn các vướng mắc về thể chế, chỉ rõ những quy định pháp luật nào còn chồng chéo, mâu thuẫn, gây cản trở để kiến nghị Quốc hội.