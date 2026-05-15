Đồng Tháp khẩn trương làm rõ ô tô lao vào nhà dân khiến một người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h40 ngày 14/5, xe ô tô mang biển kiểm soát 61K-06965 do bà Gu Gixin (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Mỹ Thuận về Mỹ Tho. Khi lưu thông đến đoạn thuộc ấp 5, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp, ô tô bất ngờ lao vào nhà dân và tông vào 1 người phụ nữ đang ngồi bán nước giải khát trước cửa nhà.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông gây chết người

Cú tông mạnh làm bà Nguyễn Thị Ngộ (sinh năm 1959, ngụ xã Bình Phú- người bán nước giải khát) bị kẹt dưới gầm xe và kéo lê khỏi hiện trường khoảng 10 mét. Vụ tai nạn làm người phụ nữ này bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị hư hỏng phần đầu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.