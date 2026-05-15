Đồng Tháp khẩn trương làm rõ ô tô lao vào nhà dân khiến một người tử vong

Thứ Sáu, 10:02, 15/05/2026
VOV.VN - Ngày 15/5, công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong trên quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h40 ngày 14/5, xe ô tô mang biển kiểm soát 61K-06965 do bà Gu Gixin (sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ Mỹ Thuận về Mỹ Tho. Khi lưu thông đến đoạn thuộc ấp 5, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp, ô tô bất ngờ lao vào nhà dân và tông vào 1 người phụ nữ đang ngồi bán nước giải khát trước cửa nhà.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông gây chết người
Hiện trường vụ tai nạn giao thông gây chết người

Cú tông mạnh làm bà Nguyễn Thị Ngộ (sinh năm 1959, ngụ xã Bình Phú- người bán nước giải khát) bị kẹt dưới gầm xe và kéo lê khỏi hiện trường khoảng 10 mét. Vụ tai nạn làm người phụ nữ  này bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị hư hỏng phần đầu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Hai trẻ tử vong sau khi rơi xuống hố nước trong công trường dự án ở Phú Thọ
VOV.VN - Trong lúc vui chơi tại khu vực công trường dự án khu nhà ở nông thôn mới ở xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ, hai trẻ nhỏ không may rơi xuống hố nước và tử vong thương tâm. Cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Lặn đêm dưới nước xiết, tìm bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước ở Quảng Ngãi
VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp tìm kiếm một nạn nhân bị đuối nước tại khu vực thác Cooi Rửa, thôn Vi Xây, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Xe máy điện va chạm với xe tải ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong
VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường huyện 36, đoạn qua xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh khiến 2 người đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

Thông tin thêm vụ sập tường quán cà phê khiến công nhân tử vong ở Đà Nẵng
Trưa 12.5, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng thông tin - vụ sập tường quán cà phê trên đường Lê Lợi (phường Hải Châu, Đà Nẵng) là tai nạn lao động. Nạn nhân tử vong là công nhân đang đào đục vỉa hè tại khu vực thi công.

