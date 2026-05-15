Đồng Tháp điều động, chỉ định nhiều cán bộ cấp tỉnh, cấp xã

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Vũ Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc nhiệm kỳ 2025-2030;

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc Nguyễn Văn Vũ Minh

Điều động, chỉ định ông Huỳnh Tất Đạt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường An Bình nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBDN phường An Bình, nhiệm kỳ 2026-2031; điều động, bổ nhiệm đồng chí Đỗ Thị Thanh Trang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã điều động, chỉ định ông Huỳnh Văn Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Hiếu, Thư ký nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang cũ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 11/5/2026.