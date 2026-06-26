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Đồng Tháp: Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 3 Ban quản lý dự án

Thứ Sáu, 18:16, 26/06/2026
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VOV.VN - Chiều nay (26/6), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, UBND tỉnh trao các quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Khuyên Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 3 giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; các ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh; ông Lê Phi Vũ, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 4, ông Lê Nguyễn Phú Trường, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh, ông Phan Minh Chánh, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh và ông Trần Minh Trung, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh với thời hạn bổ nhiệm 5 năm (kể từ ngày 1/7/2026).

Dong thap bo nhiem can bo lanh dao 3 ban quan ly du an hinh anh 1
Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh.

UBND tỉnh bổ nhiệm Ông Hồ Vĩnh Quan Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; các ông Nguyễn Đàm Thanh Tuyến Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, ông Huỳnh Văn Hiếu, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh; ông Nguyễn Tấn Trường Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh; ông Trần Phương Bình Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh với thời hạn bổ nhiệm 5 năm (kể từ ngày 1/7/2026).

UBND tỉnh bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tiếp tục làm Giám đốc Ban này; các ông Nguyễn Văn Út, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh, ông Trần Thanh Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1; ông Nguyễn Thành Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2, ông Võ Đức Nhân, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, giữc chức Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh với thời hạn bổ nhiệm 5 năm (kể từ ngày 1/7/2026).

Dong thap bo nhiem can bo lanh dao 3 ban quan ly du an hinh anh 2
Các lãnh đạo Ban quản lý dự án các công trình Nông nghiệp - Phá triển Nông thôn chụp ảnh với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Nhựt Pháp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; các ông Huỳnh Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Nông nghiệp - Môi trường, ông Đinh Văn Phú, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Nông nghiệp - Môi trường giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh với thời hạn bổ nhiệm 5 năm (kể từ ngày 1/7/2026).

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Tháp Đồng Tháp, tổ chức lại 08 Ban Quản lý dự án gồm: Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, 2, 3 và 4  chỉ còn 3 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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