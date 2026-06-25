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Sau sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp giảm 410 ấp, khu phố

Thứ Năm, 11:31, 25/06/2026
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VOV.VN - Hiện nay, công tác sắp xếp các khu phố, khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được tiến hành khẩn trương, đúng quy định.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025 và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 1.703 khu phố, khóm, ấp; trong đó số lượng khu phố, khóm tổ chức ở các phường là 396. Số lượng ấp tổ chức ở các xã là 1.307.

sau sap xep, tinh Dong thap giam 410 ap, khu pho hinh anh 1
Ông Huỳnh Trung Hiếu, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp thông tin về việc sắp xếp ấp, khóm, khu phố

Qua rà soát có 621 khu phố, khóm, ấp (gồm 213 khu phố, khóm và 408 ấp, chiếm tỷ lệ 36,469% số lượng khu phố, khóm, ấp trên địa bàn) thuộc 89 xã, phường trên địa bàn tỉnh dưới chuẩn quy mô số hộ gia đình theo quy định (ấp dưới 400 hộ gia đình; khu phố/khóm dưới 550 hộ gia đình) thuộc diện phải sắp xếp.

Trong 621 khu phố, khóm, ấp chưa đạt chuẩn, có 11 ấp, khóm có yếu tố đặc thù, UBND tỉnh Đồng Tháp đã báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất không sắp xếp. Đối với 610 khu phố, khóm, ấp còn lại, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, UBND tỉnh ban hành Phương án tổng thể số 827 sắp xếp khu phố, khóm, ấp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh xây dựng phương án sắp xếp các khu phố, khóm, ấp chưa đạt chuẩn để thành lập 367 khu phố, khóm, ấp mới.

sau sap xep, tinh Dong thap giam 410 ap, khu pho hinh anh 2
Sau sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp giảm 410 ấp, khu phố

Kết quả thực hiện sắp xếp các khu phố, khóm, ấp trên cơ sở phương án tổng thể của UBND tỉnh, tính đến nay, có 89/89 xã, phường đã trình HĐND xã, phường thông qua và được đại biểu HĐND xã, phường biểu quyết tán thành thông qua.

Cũng theo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp,  sau sắp xếp, tỉnh Đồng Tháp giảm 410 ấp, khu phố; còn lại 1.293 ấp, khu phố (1.022 ấp; 271 khu phố) trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, khóm, ấp dôi dư do sắp xếp khu phố, khóm, ấp. Các trường hợp này thuộc đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154 của Chính phủ.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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