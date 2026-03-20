Ông Đỗ Hữu Huy giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá ông Đỗ Hữu Huy là cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và quản lý địa phương. Việc điều động, phân công lần này nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành trong bối cảnh tỉnh phải tăng tốc, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng hai con số với tư duy, cách làm mới và quyết liệt hơn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trao Quyết định và hoa chúc mừng ông Đỗ Hữu Huy.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Hữu Huy bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo xây dựng bộ máy đoàn kết, hành động quyết liệt, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Ông cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Đỗ Hữu Huy cho biết: "Tôi sẽ xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đề cao vai trò của người đứng đầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thực sự kiến tạo phục vụ liêm chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm thước đo".