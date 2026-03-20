中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Đỗ Hữu Huy giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk

Thứ Sáu, 09:10, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 20/3, Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, chỉ định ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

 

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá ông Đỗ Hữu Huy là cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và quản lý địa phương. Việc điều động, phân công lần này nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành trong bối cảnh tỉnh phải tăng tốc, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng hai con số với tư duy, cách làm mới và quyết liệt hơn.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, trao Quyết định và hoa chúc mừng ông Đỗ Hữu Huy.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục giữ vững đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Hữu Huy bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo xây dựng bộ máy đoàn kết, hành động quyết liệt, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Ông cũng xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Đỗ Hữu Huy cho biết: "Tôi sẽ xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đề cao vai trò của người đứng đầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thực sự kiến tạo phục vụ liêm chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm thước đo".

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk Bí thư Sở Xây dựng Đỗ Hữu Huy
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đồng Nai công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XI

VOV.VN - Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai chính thức công bố danh sách 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phú Thọ công bố 85 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031

VOV.VN - Chiều 19/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031. Cuộc bầu cử diễn ra thành công với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,91%.

Kiện toàn các chức vụ, sớm vận hành bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các chức vụ, tổ chức kỳ họp đầu tiên của HĐND các cấp, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026-2031 vận hành chậm nhất từ ngày 1/4/2026.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội