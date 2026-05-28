Dự án Đại lộ sông Hồng: Chính quyền lắng nghe tâm tư người dân

Cam kết minh bạch thông tin dự án sông Hồng

Thời gian qua, trên nhiều trang mạng xã hội và diễn đàn xuất hiện thông tin về việc “giải tỏa trắng” liên quan dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, gây tâm lý hoang mang trong một bộ phận người dân. Trước tình hình đó, Đảng ủy phường Bồ Đề, TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống về dự án tới người dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Định, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bồ Đề, Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Định, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bồ Đề nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương trong năm 2026, gắn với chủ đề “Năm dân vận khéo và trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng”.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Định, để dự án triển khai hiệu quả, điều quan trọng là phải làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nội dung tuyên truyền cần cụ thể, sát thực tế, làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ của từng nhóm đối tượng bị ảnh hưởng như hộ dân bị thu hồi đất, hộ kinh doanh, cơ sở tín ngưỡng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bồ Đề cho biết, nhiều ý kiến người dân bày tỏ lo ngại về việc bảo tồn các khu dân cư có lịch sử lâu đời cùng các công trình tín ngưỡng, đồng thời mong muốn được cung cấp thông tin cụ thể về tiến độ dự án. Bà Nguyễn Thị Kim Định khẳng định phường sẽ thực hiện nguyên tắc “biết đến đâu thông tin đến đó”, tăng cường rà soát mạng xã hội, kịp thời phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến dự án. Mục tiêu đặt ra là 100% thông tin phản ánh trên báo chí và các kênh truyền thông sẽ được xác minh, phản hồi trong vòng 24-48 giờ.

Liên quan đến dự án, Trung tá Nguyễn Tiến Thành, Phó trưởng Công an phường Bồ Đề cho biết, dự án tác động tới hơn 5.000 hộ dân với gần 20.000 nhân khẩu tại 12 tổ dân phố thuộc các khu vực ngoài đê Phú Viên, Ngọc Lâm, Yên Tân, Bắc Cầu, Bắc Biên.

Trung tá Nguyễn Tiến Thành, Phó trưởng Công an phường Bồ Đề

Theo Công an phường Bồ Đề, sau khi HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 18 về chủ trương đầu tư dự án, tại một số khu dân cư đã xuất hiện các nhóm Zalo chia sẻ thông tin dự án, vận động ký đơn thư tập thể đề nghị xem xét không di dời các khu dân cư lâu đời gắn với di tích văn hóa, đình, đền, chùa.

Tại khu vực Bắc Biên, người dân đã thu thập gần 1.000 chữ ký kiến nghị gửi các cơ quan Trung ương và TP Hà Nội. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân khu vực Phú Viên cũng ký đơn tập thể gửi các sở, ngành thành phố. Nhiều người dân bày tỏ lo lắng về chế độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi phải di dời.

Lãnh đạo Công an phường cho biết thời gian gần đây xuất hiện nhiều băng rôn thể hiện nguyện vọng của người dân tại khu vực Bắc Cầu, Ngọc Thụy. Dù chưa phát hiện nội dung vi phạm pháp luật, song việc treo băng rôn số lượng lớn có nguy cơ gây phức tạp về an ninh trật tự nếu bị các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

“Công an phường Bồ Đề cũng ghi nhận xuất hiện thông tin xuyên tạc về hội nghị tuyên truyền trên mạng xã hội nhằm kích động người dân, hiện đang được xác minh, xử lý theo quy định”, Trung tá Nguyễn Tiến Thành thông tin.

Quang cảnh hội nghị

Chính quyền sẽ đồng hành, đối thoại với người dân

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Vũ Thị Thành, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề cho biết Đảng ủy phường tổ chức hội nghị nhằm phổ biến thông tin về tình hình triển khai dự án trên địa bàn, đồng thời định hướng công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề cho biết, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân liên quan đến dự án. Qua quá trình nắm tình hình, cấp ủy, chính quyền phường đã ghi nhận những băn khoăn, lo lắng của người dân ngay từ khi thành phố lấy ý kiến triển khai dự án.

“Hiện nay không chỉ riêng phường Bồ Đề mà tại nhiều địa bàn liên quan đến dự án, tâm lý chung của người dân đều có những băn khoăn, lo lắng về quy hoạch, cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư”, bà Vũ Thị Thành nói.

Theo lãnh đạo phường Bồ Đề, thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa chính xác, suy diễn, đồn đoán liên quan đến dự án, trong khi quy hoạch chính thức và cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư vẫn chưa được công bố đầy đủ, dẫn tới tâm lý hoang mang trong một bộ phận người dân.

“Chúng tôi xác định phải thông tin đến nhân dân đầy đủ, kịp thời, không để khoảng trống truyền thông để các thông tin sai lệch len lỏi vào khu dân cư, gây hoang mang dư luận”, bà Thành nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề yêu cầu UBND phường khẩn trương công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến dự án; thành lập tổ công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân theo từng giai đoạn triển khai; đồng thời phân công đầu mối phát ngôn, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời và thống nhất. Bên cạnh đó, phải cập nhật đầy đủ các văn bản liên quan để niêm yết công khai tại trụ sở 12 tổ dân phố có liên quan, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử, Facebook, Zalo và hệ thống truyền thanh của phường.

Bà Vũ Thị Thành đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiểu và ủng hộ chủ trương của thành phố; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham gia hòa giải, đối thoại, giải quyết mâu thuẫn từ sớm ngay tại cơ sở.

Bà Vũ Thị Thành, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề, Hà Nội

Đáng chú ý, lãnh đạo phường Bồ Đề cũng đề nghị người dân không treo băng rôn, khẩu hiệu liên quan đến dự án. Theo bà Thành, dù nội dung các băng rôn chưa vi phạm pháp luật nhưng có thể ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

“Chúng tôi mong muốn các tổ dân phố tuyên truyền để người dân tự tháo dỡ các băng rôn, khẩu hiệu. Trường hợp người dân không tự tháo dỡ, phường sẽ thành lập các tổ công tác xuống tuyên truyền, vận động trực tiếp”, bà Thành nói.

Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề cũng khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương cam kết đồng hành cùng người dân trong quá trình triển khai dự án; thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục kiến nghị thành phố xem xét các đề xuất của người dân như tái định cư tại chỗ, bảo tồn di tích lịch sử, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn.