Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Dự kiến bố trí khoảng 85.000 căn hộ, lô đất tái định cư

Ngày 19/5, UBND thành phố Hà Nội đã thông tin về Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là dự án nhận được sự quan tâm rất lớn của Nhân dân, các nhà khoa học, chuyên gia và các cơ quan báo chí.

Trước đó, sáng 11/5, tại kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/5/2026 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án khoảng 736.963 tỷ đồng; tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038.

Mô phỏng dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: KT)

Chuẩn bị tốt quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư

Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung hoàn chỉnh các thủ tục của dự án. Đồng thời, Thành phố sẽ tập trung triển khai thi công, hoàn thành Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng; ưu tiên triển khai Khu đô thị định cư tại phường Long Biên và tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công, thi công Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, quan điểm của Thành phố là ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác của dự án. Thành phố đã giao UBND phường Hồng Hà chủ trì, phối hợp hướng dẫn Nhà đầu tư lựa chọn vị trí, địa điểm làm khu vực trưng bày: Quy hoạch của Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội và trưng bày căn hộ mẫu của các Khu đô thị phục vụ định cư... Đối với các dự án thành phần còn lại, Thành phố sẽ chỉ đạo phân kỳ đầu tư phù hợp với phạm vi, quy mô và điều kiện triển khai thực tế của từng dự án.

Theo tổng hợp số liệu từ các địa phương trong phạm vi dự án, tổng dân số hiện trạng khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân. UBND thành phố Hà Nội cho biết, đây là dự án có quy mô lớn, phạm vi tác động rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân tại nhiều khu vực ven sông Hồng. Vì vậy, quan điểm xuyên suốt của thành phố là bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật, đồng thời ưu tiên triển khai các dự án tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho các hộ dân thuộc diện ảnh hưởng.

Cũng theo UBND thành phố Hà Nội, việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, căn cứ quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực. Quá trình triển khai phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, hạn chế tối đa tác động đến đời sống và sinh kế của người dân.

Thành phố dự kiến bố trí tái định cư theo nguyên tắc nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng. Trong đó, khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng khoảng 40.000-42.000 căn hộ; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam rộng khoảng 98 ha, đáp ứng khoảng 15.000-16.000 căn hộ.

Ngoài ra, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thu Lâm và xã Đông Anh, quy mô khoảng 700 ha, hiện đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự kiến đáp ứng khoảng 16.000-18.000 lô đất định cư.

Tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng 79.000-85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội khẳng định, dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là định hướng phát triển mang ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với không gian đô thị, cảnh quan, môi trường sinh thái và năng lực phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới. Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành trục cảnh quan trung tâm mới của thành phố, đồng thời từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị hai bên sông Hồng theo hướng văn minh, hiện đại, sinh thái và bền vững.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng nhằm triển khai Quy hoạch Thủ đô Hà Nội trong tầm nhìn dài hạn, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển Thủ đô theo mục tiêu “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án, thành phố cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, chuyên gia, cộng đồng dân cư và cơ quan báo chí nhằm bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu về khoa học, kỹ thuật, an toàn phòng, chống lũ, bảo vệ môi trường và hiệu quả đầu tư. Thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình triển khai.