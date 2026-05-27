Phường Bồ Đề thông tin tới người dân về Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thứ Tư, 22:11, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước nhiều thông tin không chính thức liên quan đến dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng lan truyền thời gian qua, ngày 27/5, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Bồ Đề tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tới người dân về chủ trương đầu tư và tiến độ triển khai dự án trên địa bàn.

Dự án hơn 11.400ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết thời gian qua nhiều thông tin liên quan đến dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã khiến nhiều người dân hoang mang, đặc biệt là các hộ dân thuộc 12 tổ dân phố nằm trong khu vực chịu tác động của dự án.

Theo ông Xuân, việc tổ chức hội nghị nhằm cung cấp nguồn thông tin chính thức để người dân nắm bắt đầy đủ chủ trương, quy hoạch và tiến độ thực hiện dự án, đồng thời lan tỏa thông tin chính xác trong cộng đồng dân cư.

Quang cảnh hội nghị

Đại diện UBND phường Bồ Đề thông tin dự án đã được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/5/2026 về Dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội với mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô.

Theo phương án được giới thiệu, dự án gồm 18 dự án thành phần, trong đó phường Bồ Đề có 4 dự án liên quan trực tiếp. Cụ thể, dự án thành phần số 2 là Trục Đại lộ cảnh quan Tả Hồng với tuyến đường dọc đê Tả Hồng dài khoảng 35km đi qua địa bàn phường Bồ Đề. Dự án thành phần số 5 là Cụm công viên tại bãi sông Ngọc Thụy thuộc phường Bồ Đề với diện tích khoảng 105,1ha. Dự án thành phần số 6 là Cụm công viên ngoài bãi sông Long Biên - Cự Khối thuộc phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng với tổng diện tích khoảng 472ha. Dự án thành phần số 14 là Kè và chỉnh trị bờ Tả sông Hồng với chiều dài khoảng 33,9km và khu chỉnh trị lòng, bờ sông thuộc bãi sông Xuân Quan - Phụng Công quy mô khoảng 77ha.

Ông Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề

Ngoài các dự án thuộc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, hội nghị cũng thông tin thêm về dự án Khu đất phát triển đô thị số 3 tại Bắc Biên quy mô gần 18,1ha và khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng với diện tích nghiên cứu khoảng 250ha. Hiện các dự án này đang trong quá trình nghiên cứu để trình thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thuần, Tổ trưởng tổ dân phố số 8, cụm Bắc Biên, phường Ngọc Thụy cho biết người dân kỳ vọng thành phố sẽ xây dựng khu đô thị khang trang với đầy đủ hạ tầng thiết yếu, song “người dân sinh sống ở đây bao đời nay, từ thời cha ông khai phá vùng đất bãi ven sông Hồng, có nguyện vọng lớn nhất là được tái định cư tại chỗ”.

Ông Nguyễn Văn Thuần, Tổ trưởng tổ 8

Ông đồng thời kiến nghị việc đo đạc, khảo sát và lập quy hoạch cần được thực hiện công khai, minh bạch để người dân được biết, được tham gia giám sát và đóng góp ý kiến. Bên cạnh đó, cập nhật tiến độ triển khai từng giai đoạn cụ thể nhằm hạn chế tình trạng thông tin không chính thống lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Kiến nghị bảo tồn làng cổ Bắc Biên hơn 1.000 năm tuổi

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Tổ trưởng tổ dân phố số 10, cụm Ngọc Thụy cho biết Bắc Biên là làng cổ có lịch sử hơn 1.000 năm, gắn với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long – Hà Nội nên không thể bị xem như quỹ đất đơn thuần để phát triển đô thị thương mại. 

Người dân kiến nghị giữ nguyên hiện trạng làng cổ Bắc Biên, đồng thời đề xuất xây dựng mô hình “làng trong phố”, kết hợp chỉnh trang hạ tầng với bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch ven sông để tận dụng khu vực Bắc Biên hiện có nhiều công trình di tích lịch sử như đình Phúc Xá thờ Thái úy Việt Quốc công Lý Thường Kiệt, chùa Bắc Biên, chuông chùa An Xá đều là di tích và bảo vật quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Tổ trưởng tổ 10

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Thị Thân, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 38 Bắc Cầu, phường Bồ Đề cho biết người dân địa phương mong muốn chỉ chỉnh trang, tái thiết chứ không phải đập bỏ hoàn toàn để làm lại từ đầu, không giải tỏa trắng.

Giải thích các nội dung người dân quan tâm, ông Lê Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết các nội dung liên quan đến tiến độ, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và chính sách tái định cư đều đã được thể hiện trong Nghị quyết số 18 của HĐND TP Hà Nội.

Về quy hoạch hiện đang hoàn thiện bản vẽ và dự kiến công bố trong tháng 6 và khi nào có thông tin chính thức đến đâu, địa phương sẽ công khai đến đó để người dân nắm bắt.

Liên quan khu vực Bắc Cầu, lãnh đạo phường cho biết theo quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng R5, R6 được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2022, khu vực này chủ yếu được định hướng là đất cây xanh do yêu cầu thủy văn, phòng chống thiên tai và thoát lũ.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ông Xuân cho biết dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm theo Nghị quyết 258 nên dự kiến được áp dụng cơ chế hỗ trợ cao hơn thông thường, với mức từ 1,5 đến 2 lần. “Chúng tôi kiến nghị thành phố ưu tiên tái định cư tại chỗ trên địa bàn Long Biên cũ hoặc khu vực Bồ Đề để đảm bảo đời sống cho người dân”, ông Xuân nói.

Liên quan các ý kiến về bảo tồn văn hóa, lịch sử tại Bắc Biên, lãnh đạo phường cho biết Nghị quyết 18 cũng yêu cầu rà soát, xác định các công trình di tích, di sản văn hóa trong phạm vi nghiên cứu dự án để có phương án bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

“Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tồn di tích, di sản đều đã được đặt ra trong chủ trương của dự án”, ông Lê Thanh Xuân nhấn mạnh.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Dự kiến bố trí khoảng 85.000 căn hộ, lô đất tái định cư

VOV.VN - UBND TP Hà Nội cho biết, Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến ảnh hưởng tới 70.474 hộ dân. Thành phố sẽ bố trí khoảng 79.000 - 85.000 căn hộ và lô đất tái định cư nhằm bảo đảm quyền lợi người dân và định hướng phát triển đô thị ven sông hiện đại, bền vững.

Danh Thiết/VOV.VN
Đền bù, tái định cư khu vực ngoài đê sông Hồng (Hà Nội): Mấu chốt tạo đồng thuận
VOV.VN - Công tác đền bù, tái định cư phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo và các công trình trọng điểm ven sông Hồng tại Hà Nội đang được đẩy nhanh với nhiều cơ chế hỗ trợ đặc thù. Đối thoại minh bạch, giá đền bù hợp lý cùng chính sách tái định cư ưu đãi được xem là mấu chốt tạo sự đồng thuận trong người dân.

Hà Nội lên tiếng về việc "biến mất" tuyến Metro 45km trong siêu dự án sông Hồng?
VOV.VN - UBND TP Hà Nội cần có thêm thời gian củng cố các nội dung nghiên cứu đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển chung của hệ thống đường sắt đô thị thành phố, phù hợp với đặc điểm, đặc thù của khu vực dự án...

