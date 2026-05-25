中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dự kiến tăng 8% trợ cấp hằng tháng cho quân nhân phục viên, xuất ngũ từ 1/7/2026

Thứ Hai, 12:31, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo dự thảo, từ ngày 1/7/2026, mức trợ cấp hằng tháng dự kiến tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.

Theo dự thảo Thông tư, mức trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh được tính như sau:

du kien tang 8 tro cap hang thang cho quan nhan phuc vien, xuat ngu tu 1 7 2026 hinh anh 1

Mức trợ cấp hằng tháng hiện tại và dự kiến từ 7/2026 cụ thể như sau:

du kien tang 8 tro cap hang thang cho quan nhan phuc vien, xuat ngu tu 1 7 2026 hinh anh 2

Đối tượng áp dụng dự kiến gồm quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó còn có, quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

du kien tang 8 tro cap hang thang cho quan nhan phuc vien, xuat ngu tu 1 7 2026 hinh anh 3
Ảnh minh họa

Dự thảo Tờ trình cũng cho biết việc xây dựng Thông tư nhằm cụ thể hóa Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo Kết luận số 206-KL/TW của Bộ Chính trị, từ ngày 1/7/2026 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, lần gần nhất Bộ Quốc phòng thực hiện điều chỉnh trợ cấp hằng tháng là từ ngày 1/7/2024 với mức tăng 15%. Tuy nhiên, trước biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) các năm 2025 - 2026, việc tiếp tục điều chỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm giá trị khoản trợ cấp, đồng thời từng bước cải thiện cuộc sống cho người thụ hưởng.

Theo dự thảo, kinh phí thực hiện do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí theo đề nghị của Bộ Nội vụ để ủy quyền cho Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố chi trả cho đối tượng.

tang_luong_huu.jpg

Tăng 8% lương hưu từ 1/7

VOV.VN - Từ 1/7/2026, nhiều nhóm đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8%. Người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp nhất có thể được nâng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Bộ Quốc phòng trợ cấp hằng tháng quân nhân phục viên xuất ngũ thôi việc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ ngày 1/7
Kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ ngày 1/7

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2026/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị. Nghị định này gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ ngày 1/7

Kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ từ ngày 1/7

VOV.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 164/2026/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị. Nghị định này gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Lương Đại tướng và lực lượng công an sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7 là bao nhiêu?
Lương Đại tướng và lực lượng công an sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7 là bao nhiêu?

VOV.VN - Chính thức từ 1/7/2026, khi lương cơ sở tăng 8% so với mức hiện nay, lương Đại tướng Công an sẽ tăng lên 26,312 triệu đồng, hạ sĩ là 8,096 triệu đồng (chưa tính phụ cấp).

Lương Đại tướng và lực lượng công an sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7 là bao nhiêu?

Lương Đại tướng và lực lượng công an sau khi tăng lương cơ sở từ 1/7 là bao nhiêu?

VOV.VN - Chính thức từ 1/7/2026, khi lương cơ sở tăng 8% so với mức hiện nay, lương Đại tướng Công an sẽ tăng lên 26,312 triệu đồng, hạ sĩ là 8,096 triệu đồng (chưa tính phụ cấp).

Bảng lương công chức từ 1/7
Bảng lương công chức từ 1/7

VOV.VN - Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng, lương công chức cao nhất là 25,3 triệu đồng và thấp nhất là 3,41 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

Bảng lương công chức từ 1/7

Bảng lương công chức từ 1/7

VOV.VN - Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng, lương công chức cao nhất là 25,3 triệu đồng và thấp nhất là 3,41 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội