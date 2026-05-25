Dự kiến tăng 8% trợ cấp hằng tháng cho quân nhân phục viên, xuất ngũ từ 1/7/2026

Theo dự thảo Thông tư, mức trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh được tính như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng hiện tại và dự kiến từ 7/2026 cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng dự kiến gồm quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó còn có, quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Dự thảo Tờ trình cũng cho biết việc xây dựng Thông tư nhằm cụ thể hóa Nghị định số 162/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo Kết luận số 206-KL/TW của Bộ Chính trị, từ ngày 1/7/2026 sẽ thực hiện điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, lần gần nhất Bộ Quốc phòng thực hiện điều chỉnh trợ cấp hằng tháng là từ ngày 1/7/2024 với mức tăng 15%. Tuy nhiên, trước biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) các năm 2025 - 2026, việc tiếp tục điều chỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm giá trị khoản trợ cấp, đồng thời từng bước cải thiện cuộc sống cho người thụ hưởng.

Theo dự thảo, kinh phí thực hiện do ngân sách Nhà nước bảo đảm. Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí theo đề nghị của Bộ Nội vụ để ủy quyền cho Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố chi trả cho đối tượng.