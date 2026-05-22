Tăng 8% lương hưu từ 1/7

Thứ Sáu, 15:07, 22/05/2026
VOV.VN - Từ 1/7/2026, nhiều nhóm đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8%. Người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp nhất có thể được nâng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng.

Cả nước hiện có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng mức hưởng thêm 8%. Đây được xem là bước tiếp tục cải thiện đời sống cho người đang hưởng lương hưu, trợ BHXH và trợ cấp hàng tháng có mức hưởng còn thấp.

Nhiều nhóm đối tượng được tăng 8%

Nghị định 162/2026 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2026. Các nhóm đối tượng gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Trong đó bao gồm cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hàng tháng theo các quy định của Chính phủ qua nhiều thời kỳ.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000 về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/2010 về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/1979 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo các chính sách trước đây của Hội đồng Chính phủ và Hội đồng Bộ trưởng.

- Quân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách dành cho người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

- Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong lực lượng công an.

- Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Theo Nghị định 162/2026, việc điều chỉnh nhằm tiếp tục bảo đảm đời sống cho người nghỉ hưu, người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội và các đối tượng khác trong bối cảnh mức lương cơ sở được điều chỉnh từ ngày 1/7/2026.

Người hưởng thấp được nâng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng

Đáng chú ý, ngoài mức tăng chung 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ thêm đối với những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 nhưng đang hưởng mức thấp. Cụ thể là:

- Người có mức hưởng sau điều chỉnh tăng thêm 8% nhưng có mức lương hưu bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

- Người có mức hưởng sau điều chỉnh trên 3,5 triệu đồng/tháng nhưng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, nhiều người nghỉ hưu trước năm 1995 sẽ có mức lương hưu hoặc trợ cấp tối thiểu đạt 3,8 triệu đồng/tháng sau điều chỉnh.

Hàng triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp 8% từ 1/7/2026

VOV.VN - Từ ngày 1/7, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.

Thu Hà/VOV2
Tag: tăng lương hưu tăng lương cho người nghỉ hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội người nghỉ hưu
Lương hưu được đề xuất tăng 4,5% hoặc 8% từ 1/7/2026
Năm 2026, tiền lương hưu có được điều chỉnh tăng?

VOV.VN - Mức hưởng lương hưu hàng năm luôn là mối quan tâm đặc biệt của những người đang hưởng hưu trí. Việc điều chỉnh lương hưu không được ấn định sẵn từng năm, mà được thực hiện theo cơ chế do Chính phủ quyết định trên cơ sở quỹ bảo hiểm xã hội và chỉ số giá tiêu dùng.

Số người giải quyết hưởng lương hưu tăng cao với hơn 27.000 người

VOV.VN - Tính đến tháng 5/2025, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đều tăng so với cùng kỳ năm 2024. Hiện số người tham gia BHXH đạt 19,56 triệu người. Số người tham gia BHTN ước đạt 15,7 triệu người (tăng gần 10%); Gần 485.000 người hưởng các chế độ BHXH một lần

