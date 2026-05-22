Tăng 8% lương hưu từ 1/7

Cả nước hiện có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH. Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, nhiều nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng sẽ được điều chỉnh tăng mức hưởng thêm 8%. Đây được xem là bước tiếp tục cải thiện đời sống cho người đang hưởng lương hưu, trợ BHXH và trợ cấp hàng tháng có mức hưởng còn thấp.

Nhiều nhóm đối tượng được tăng 8%

Nghị định 162/2026 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/7/2026. Các nhóm đối tượng gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Trong đó bao gồm cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hàng tháng theo các quy định của Chính phủ qua nhiều thời kỳ.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000 về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/2010 về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/1979 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo các chính sách trước đây của Hội đồng Chính phủ và Hội đồng Bộ trưởng.

- Quân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách dành cho người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương.

- Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong lực lượng công an.

- Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

Theo Nghị định 162/2026, việc điều chỉnh nhằm tiếp tục bảo đảm đời sống cho người nghỉ hưu, người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội và các đối tượng khác trong bối cảnh mức lương cơ sở được điều chỉnh từ ngày 1/7/2026.

Người hưởng thấp được nâng lên tối thiểu 3,8 triệu đồng/tháng

Đáng chú ý, ngoài mức tăng chung 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ thêm đối với những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 nhưng đang hưởng mức thấp. Cụ thể là:

- Người có mức hưởng sau điều chỉnh tăng thêm 8% nhưng có mức lương hưu bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

- Người có mức hưởng sau điều chỉnh trên 3,5 triệu đồng/tháng nhưng vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/7/2026, nhiều người nghỉ hưu trước năm 1995 sẽ có mức lương hưu hoặc trợ cấp tối thiểu đạt 3,8 triệu đồng/tháng sau điều chỉnh.