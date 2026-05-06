Dự kiến tới 2030, xây dựng mạng lưới ít nhất 1.000 KOL có ảnh hưởng tích cực

Thứ Tư, 10:55, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự thảo Đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 đặt mục tiêu tới 2030 xây dựng mạng lưới ít nhất 1.000 "người ảnh hưởng tích cực"; phát triển ít nhất 30 sản phẩm truyền thông số chiến lược có khả năng cạnh tranh trên các nền tảng xuyên biên giới.

Hội thảo khoa học quốc gia "Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số" do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức đã diễn ra chiều 5/5, tại Hà Nội.

Dự thảo Đề án "Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số" đưa ra nhiều mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Cụ thể, toàn bộ cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở ban hành kế hoạch công tác tư tưởng số gắn với nhiệm vụ chính trị; đưa nội dung này vào chương trình công tác hằng năm và thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ.

Cùng với đó, hình thành Trung tâm điều hành thông tin tư tưởng cấp Trung ương trước năm 2028, cấp tỉnh trước năm 2030 trên nguyên tắc kế thừa, kết nối, không trùng lặp hạ tầng.

Quang cảnh hội thảo

Hoàn thành kho dữ liệu số quốc gia về lý luận chính trị, văn kiện Đảng, lịch sử Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh trước năm 2030. Làm chủ tối thiểu 5 nền tảng/công cụ AI "Make in Vietnam" phục vụ công tác tư tưởng.

Dự thảo Đề án cũng hướng tới chuyển hoá toàn bộ chủ trương lớn, nghị quyết lớn, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thành gói truyền thông tư tưởng số đồng bộ.

Bảo đảm tỷ lệ thông tin tích cực, chính thống trên các nền tảng được giám sát đạt tối thiểu 70%; phát triển ít nhất 30 sản phẩm truyền thông số chiến lược có khả năng cạnh tranh trên các nền tảng xuyên biên giới; xây dựng mạng lưới ít nhất 1.000 "người ảnh hưởng tích cực" (KOLs chính thống).

Rút ngắn thời gian phản ứng với thông tin xấu, độc 

Đặc biệt, dự thảo đề án cũng nêu, thời gian phản ứng với thông tin xấu, độc nghiêm trọng được phân tầng: dưới 2h đối với hệ thống tuyên giáo và dân vận; dưới 6h đối với hệ thống báo chí chính thống; dưới 24h đối với việc gỡ bỏ nội dung vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới.

Mục tiêu đặt ra là toàn bộ chủ trương lớn được nhận diện sớm - giải thích sớm - định hướng sớm - xử lý sớm. Tỷ lệ gỡ bỏ thành công nội dung vi phạm đạt trên 90% trong vòng 48h. Tỷ lệ vụ việc thông tin xấu, độc được phát hiện sớm và xử lý kịp thời đạt trên 90%; mức độ lan tỏa trung bình của các nội dung xấu, độc giảm tối thiểu 30% so với năm 2025.

Song song đó, dự thảo Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển ít nhất 10 kênh truyền thông số đối ngoại bằng đa ngôn ngữ; tham gia tích cực vào các diễn đàn đa phương về quản trị không gian mạng, AI, dữ liệu; phấn đấu vào Top 45 thế giới và Top 4 ASEAN về Chỉ số sức mạnh mềm; đồng bộ với mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 3 ASEAN và nhóm 50 thế giới về Chính phủ điện tử.

Tầm nhìn đến năm 2045, công tác tư tưởng của Đảng đạt trình độ hiện đại, thông minh, có năng lực dự báo sớm, tương tác sâu, định hướng hiệu quả; dựa trên dữ liệu lớn và AI có kiểm soát; làm chủ không gian tư tưởng số quốc gia.

Dự thảo Đề án xác định 4 mục tiêu chiến lược, trong đó bảo đảm giữ vững và tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong mọi tình huống. Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá đều bị nhận diện sớm, phản bác kịp thời, hiệu quả; nền tảng tư tưởng của Đảng được bảo vệ vững chắc trên cả không gian thực và không gian số. Năng lực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng đạt trình độ tiên tiến hàng đầu khu vực.

Cùng với đó, hình thành trong xã hội một nền tảng "miễn dịch tư tưởng" đủ mạnh trước thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch. "Miễn dịch tư tưởng" trở thành phẩm chất phổ biến của cán bộ, đảng viên và đại bộ phận nhân dân; đồng thời giữ vững niềm tin đúng đắn vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào con đường phát triển đất nước.

Đến năm 2045, Việt Nam cũng có hệ sinh thái thông tin chính thống mạnh mẽ, có sức cạnh tranh quốc tế; làm chủ các nền tảng, công cụ AI cốt lõi "Make in Vietnam"; chủ quyền dữ liệu được bảo đảm; "thế trận lòng dân trên không gian mạng" được củng cố vững chắc.

Tại hội thảo, các đại biểu đã góp ý về cách thức, phương thức tiếp cận công tác tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác lý luận, tuyên truyền, cổ động, báo chí - xuất bản; kết cấu, nội dung của dự thảo đề án, từ đánh giá thực trạng, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đến giải pháp cốt yếu, đột phá, nguồn lực thực hiện.

Kết luận hội thảo, bà Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết, Ban Biên tập sẽ cập nhật, bổ sung và hoàn thiện Đề án để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào cuối tháng 5/2026.

